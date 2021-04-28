С Днем шифровальщика МВД открытки и поздравления в стихах на 28 апреля
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С Днем шифровальщика МВД открытки и поздравления в стихах на 28 апреля

8:39:354/28/2021Фото: bipbap.ru
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День шифровальной службы Министерства внутренних дел Российской Федерации празднуется на территории России 28 апреля.

День шифровальной службы


Ты все умеешь шифровать,
Не проболтаешься случайно!
Желаю под замком держать
Все, что должно храниться тайно!

Пускай легко твои загадки Поймет лишь нужный человек! Желаю жить всегда в достатке И быть счастливым целый век!

***

Шифровальщики, ребята,
Поздравляю от души,
Ваши шифры — это нечто,
В деле вы так хороши.

Всем успехов я желаю,
Счастья в деле и любви,
Пусть здоровье будет крепким,
Драйв пускай кипит в крови.

***

Чтоб шпионы не сумели
Наши тексты прочитать,
Сможешь ты без промедленья
Всё вокруг зашифровать.

Терпеливости желаю
И крепчайшего ума,
И удача чтоб большая
К тебе в руки шла сама!

***

Шифровальщик,
Дорогой,
Ты действительно
Крутой!

Так ты здорово
Мудруешь,
Что потом
Не расшифруешь!

***

С Днем шифровальщика тебя!
Пусть торжество пройдет прекрасно,
Сегодня пусть исполнится мечта
И настроенье станет классным.

Преодолеть желаю всё вокруг
Достичь того, что ты желаешь.
Успех тебе пусть будет друг,
А счастье всюду окружает.

День шифровальной службы

Источник: bipbap.ru, pozdravok.ru

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