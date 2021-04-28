Высаживание перца в теплицу в мае 2021: самые удачные даты для уникального урожая
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Высаживание перца в теплицу в мае 2021: самые удачные даты для уникального урожая

6:00:244/28/2021Фото: pixabay.com
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Перец любит тепло, поэтому не стоит торопиться. Дождитесь, когда почва прогреется и земля в самой теплице. Если прохладно – не торопитесь, пусть перец пока будет дома на балконе или подоконнике.

Перец очень любит тепло  


Перец – любимый россиянами овощ. И уже хозяйки-дачницы в южных регионах давно высадили, а где прохладнее, то вот уже рукой подать. Какие даты использовать для того, чтобы ваши перцы отменно росли?  Тут поможет лунный календарь на май -2021.

Будем держать ориентир на фазы луны:

Очень благоприятные даты для высаживания перца в теплицу:

Май - 1, 2, 6, 7, 10, 12, с 15 по 17, с 22 по 25 мая.

Перец любит тепло, поэтому не стоит торопиться. Дождитесь, когда почва прогреется и земля в самой теплице. Если прохладно – не торопитесь, пусть перец пока будет дома на балконе или подоконнике.

Ведь было вложено столько стараний и заботы – не следует спешкой губить бравых красавцев.

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