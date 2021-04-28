В Новосибирске девочка засунула палец в металлическую трубу

Вечером 27 апреля в Новосибирске произошел удивительный случай травмирования ребенка. На выручку приехали спасатели МАСС. Как выяснилось, 9-летняя девочка играла с небольшим обрезком полой металлической трубы и вместо колечка одела его на мизинец правой руки. Избавится от украшения ей не удалось.
Прибыв на место, спасатели осмотрели руку ребёнка и с помощью насадки на дрель перепилили металл и сняли кусочек трубы с пальца.
- Пальчик не успел опухнуть и не пострадал, медицинская помощь ребёнку не потребовалась, - рассказали в МАСС.
Напомним, пару лет назад похожий случай произошел в Бердске. Бердчанка пыталась два дня снять кольцо с пальца. Он распух, и женщина боялась серьезных последствий.
Спасатели прибыли на место и с помощью слесарных инструментов распилили и удалили кольцо с пальца бердчанки. Обращаться к врачам женщина не стала.