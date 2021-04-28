В Новосибирске девочка засунула палец в металлическую трубу
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В Новосибирске девочка засунула палец в металлическую трубу

9:30:134/28/2021Фото: Группа "ВКонтакте" Спасатели МАСС
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Родители не смогли сами помочь ребенку.

Девочку избавили от кольца
Девочку избавили от кольца


Вечером 27 апреля в Новосибирске произошел удивительный случай травмирования ребенка. На выручку приехали спасатели МАСС. Как выяснилось, 9-летняя девочка играла с небольшим обрезком полой металлической трубы и вместо колечка одела его на мизинец правой руки. Избавится от украшения ей не удалось.

Прибыв на место, спасатели осмотрели руку ребёнка и с помощью насадки на дрель перепилили металл и сняли кусочек трубы с пальца.

- Пальчик не успел опухнуть и не пострадал, медицинская помощь ребёнку не потребовалась, - рассказали в МАСС.

Напомним, пару лет назад похожий случай произошел в Бердске. Бердчанка пыталась два дня снять кольцо с пальца. Он распух, и женщина боялась серьезных последствий.

Спасатели прибыли на место и с помощью слесарных инструментов распилили и удалили кольцо с пальца бердчанки. Обращаться к врачам женщина не стала.

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трубапалецспасатели
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