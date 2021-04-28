Еврейские праздники в мае 2021: День Иерусалима, Шавуот и какие еще?

Календарь еврейских праздников на май 2021 – богат их количеством. Есть и праздники и траурные даты. Многие даты привязаны к Торе, и многие согласуются с лунным календарем.
9 мая - День Победы над нацизмом в Израиле
Четыре года назад, в 2017 году, Кнессет утвердил законом официальную дату празднования в стране Дня Победы. И уже через год, с 2018 в стране все празднуют – День Победы именно 9 мая.
10 мая - День Иерусалима 2021
Так сложилось, что дата праздника уникальна в каждом году. В 2021 году - 10 мая.
Это большой праздник для всех евреев мира: 28 числа еврейского месяца ияра, торжественно отмечается объединение Иерусалима, которое произошло 7 июня 1967 года. Праздник носит статус национального торжества. На иврите - Йом-Йерушалаим.
17 мая - Шавуот
Шавуот – это праздник дарования Торы. День когда Бог даровал евреям нравственный закон. Он всегда празднуется 6 числа сивана. В Израиле – это официальный выходной день. На иврите шавуот - это «недели»- семь недель.