Еврейские праздники в мае 2021: День Иерусалима, Шавуот и какие еще?
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Еврейские праздники в мае 2021: День Иерусалима, Шавуот и какие еще?

4:00:294/28/2021Фото: pixabay.com
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Календарь еврейских праздников на май 2021 год.

У евреев история народа и религия  связаны очень сильными узами 


Календарь еврейских праздников на май 2021 – богат их количеством. Есть и праздники и траурные даты. Многие даты привязаны к Торе, и многие согласуются с лунным календарем.

9 мая - День Победы над нацизмом в Израиле

Четыре года назад, в  2017 году, Кнессет утвердил законом официальную дату  празднования в стране Дня Победы. И уже через год, с 2018 в стране все празднуют – День Победы именно 9 мая.

10 мая - День Иерусалима 2021

Так сложилось, что дата праздника уникальна в каждом году. В 2021 году - 10 мая.

Это большой праздник для всех евреев мира:  28  числа еврейского месяца ияра, торжественно отмечается объединение Иерусалима, которое произошло 7 июня 1967 года. Праздник носит статус национального торжества. На иврите - Йом-Йерушалаим.

17 мая - Шавуот

Шавуот – это  праздник дарования Торы. День когда Бог даровал евреям нравственный закон.  Он всегда празднуется 6 числа сивана. В Израиле – это официальный выходной день. На иврите шавуот - это «недели»-  семь недель.

 

 

 

 

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