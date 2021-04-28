Почему знак зодиака Рыбы такие холодные?

За этими милыми, мягкими глазами Рыб может скрываться один холодный знак зодиака.
Несмотря на то, что знаки зодиака Рыбы известны своей эмоцией и сочувствием, когда им больно, они внезапно становятся отстраненными и отчужденными, пишет https://www.yourtango.com/
Почему Рыбы такие холодные?
Спросите любого, кто сталкивался с темной стороной Рыб, и они скажут вам, что есть момент, когда сладость подходит к концу.
Как водный знак, Рыбы терпят гораздо больше, чем многие другие.
Когда вы испытываете терпение и терпимость Рыб, вы чувствуете, что их способность удовлетворять ваши потребности вечна.
Но не заблуждайтесь, Рыбами правят Уран , планета хаоса, и Нептун, планета снов и иллюзий.
Итак, несмотря на ваше лучшее суждение об астрологических рыбах, есть предел, который важно отметить - и не играть с ним в игры.
Как двенадцатый и последний знак зодиака, Рыбы, несомненно, самый сложный из всех.
Певица и автор песен Рианна, Челси Хэндлер и Эрика Баду несколько раз проявляли более жесткий и холодный внешний вид.
Те, кто родился между 19 февраля и 20 марта, могут быть одними из самых чутких и сострадательных людей, которых вы когда-либо встречали, они также могут быть отчужденными и загадочными.
Тем не менее, нельзя отрицать, что этот знак зодиака может быть одним из самых далеких людей, которых вы когда-либо встречали.
Вот почему знаки зодиака Рыбы кажутся такими холодными:
Рыбы загадочны.
Рыбы - невероятно загадочный знак, и иногда эта загадка может показаться холодной.
Личность Рыб сложно определить, и, честно говоря, они могут быть загадкой. Когда вы слышите Льва, вы можете думать уверенно или общительно .
Когда вы слышите Водолея, вы можете подумать, что он свободолюбив или эксцентричен. Но в отличие от Льва и Водолея, Рыбы нелегко описать мгновенно.
Океан глубок и невообразим, и Рыбы тоже могут быть водным знаком .
В них есть неуловимая и загадочная энергия. Как только вы думаете, что вычислили Рыб, скользкая рыбка выпрыгивает из ваших рук и снова вас удивляет.
Они невероятные хамелеоны, и, как вода, они могут приобретать качества и характеристики своего окружения.
Как последний знак зодиака, они усвоили уроки всех предшествующих знаков зодиака и могут использовать это в своих интересах, согласовывая энергии тех, кто их окружает.
Это может сделать Рыбы загадочными, потому что они могут казаться разными людьми в зависимости от того, с кем они находятся.
Это не потому, что у них двойственная личность (это Близнецы), а потому, что они очень стараются вписаться в группу.
Рыбы далеки.
Рыбы могут казаться холодными и отстраненными, но часто они просто застревают между двумя мирами: фантазией и реальностью.
Символ Рыб - две рыбы, плывущие в противоположных направлениях - прекрасно представляет это, поскольку он предназначен для передачи постоянного разделения внимания Рыб между ними.
Как водный знак, Рыбы невероятно интроспективны и интуитивны. Они глубоки, как океан, и чрезвычайно сложны.
Кроме того, правящий дом Рыб - Двенадцатый Дом Подсознания . С этим приходит их понимание для спокойного созерцания и эмоциональных размышлений. Из-за этого они проводят много времени в своих головах.
Они мастера скрывать свои чувства.
Хотя Рыбы являются экспертами в заботе о других, они не часто делятся собственными эмоциями или чувствами.
Они предпочли бы выразить свои чувства в произведении искусства или творческом проекте, чем говорить о них, а когда им больно, они уходят внутрь себя, чтобы решить проблему самостоятельно.
Однако это не значит, что они никогда не поделятся своими чувствами . Им просто может потребоваться больше времени, чем вашему среднему человеку. Только когда Рыбы узнают, что они действительно могут вам доверять, они смогут раскрыться хоть в малейшей степени.
Они независимы.
Рыбы по своей природе замкнутый и независимый знак.
С Нептуном - планетой, которая управляет мечтами и иллюзиями - в качестве их правящей планеты они могут быть глубокими мыслителями и часто жаждут побыть наедине с собой.
Если вы заметили, что Рыбы рано уходят или уходят в свою спальню, не обижайтесь. Это не потому, что им не нравится ваша компания или у них плохое время, им просто нужно немного побыть одному, чтобы расслабиться и собраться с мыслями.