Почему знак зодиака Рыбы такие холодные?
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Почему знак зодиака Рыбы такие холодные?

1:00:564/28/2021,Одри ДжаберФото: https://pixabay.com/
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Как водный знак, Рыбы невероятно интроспективны и интуитивны. Они глубоки, как океан, и чрезвычайно сложны.

Спросите любого, кто сталкивался с темной стороной Рыб, и они скажут вам, что есть момент, когда сладость подходит к концу


За этими милыми, мягкими глазами Рыб может скрываться один холодный знак зодиака.

Несмотря на то, что знаки зодиака Рыбы известны своей эмоцией и сочувствием, когда им больно, они внезапно становятся  отстраненными и отчужденными, пишет https://www.yourtango.com/

Почему Рыбы такие холодные?


Спросите любого, кто сталкивался с темной стороной Рыб, и они скажут вам, что есть момент, когда сладость подходит к концу.

Как водный знак, Рыбы терпят гораздо больше, чем многие другие.

Когда вы испытываете терпение и терпимость Рыб, вы чувствуете, что их способность удовлетворять ваши потребности вечна.

Но не заблуждайтесь, Рыбами правят Уран , планета хаоса, и Нептун, планета снов и иллюзий.

Итак, несмотря на ваше лучшее суждение об астрологических рыбах, есть предел, который важно отметить - и не играть с ним в игры.

Как двенадцатый и последний знак зодиака, Рыбы, несомненно, самый сложный из всех.

Певица и автор песен Рианна, Челси Хэндлер и Эрика Баду несколько раз проявляли более жесткий и холодный внешний вид.

Те, кто родился между 19 февраля и 20 марта, могут быть одними из самых чутких и сострадательных людей, которых вы когда-либо встречали, они также могут быть отчужденными и загадочными.

Тем не менее, нельзя отрицать, что этот знак зодиака может быть одним из самых далеких людей, которых вы когда-либо встречали.

Вот почему знаки зодиака Рыбы кажутся такими холодными:


Рыбы загадочны.


Рыбы - невероятно загадочный знак, и иногда эта загадка может показаться холодной.

Личность Рыб сложно определить, и, честно говоря, они могут быть загадкой. Когда вы слышите Льва, вы можете думать уверенно или общительно .

Когда вы слышите Водолея, вы можете подумать, что он свободолюбив или эксцентричен. Но в отличие от Льва и Водолея, Рыбы нелегко описать мгновенно.

Океан глубок и невообразим, и Рыбы тоже могут быть водным знаком .

В них есть неуловимая и загадочная энергия. Как только вы думаете, что вычислили Рыб, скользкая рыбка выпрыгивает из ваших рук и снова вас удивляет.

Они невероятные хамелеоны, и, как вода, они могут приобретать качества и характеристики своего окружения.

Как последний знак зодиака, они усвоили уроки всех предшествующих знаков зодиака и могут использовать это в своих интересах, согласовывая энергии тех, кто их окружает.

Это может сделать Рыбы загадочными, потому что они могут казаться разными людьми в зависимости от того, с кем они находятся.

Это не потому, что у них двойственная личность (это Близнецы), а потому, что они очень стараются вписаться в группу.

Рыбы далеки.


Рыбы могут казаться холодными и отстраненными, но часто они просто застревают между двумя мирами: фантазией и реальностью.

Символ Рыб - две рыбы, плывущие в противоположных направлениях - прекрасно представляет это, поскольку он предназначен для передачи постоянного разделения внимания Рыб между ними.

Как водный знак, Рыбы невероятно интроспективны и интуитивны. Они глубоки, как океан, и чрезвычайно сложны.

Кроме того, правящий дом Рыб - Двенадцатый Дом Подсознания . С этим приходит их понимание для спокойного созерцания и эмоциональных размышлений. Из-за этого они проводят много времени в своих головах.




 Если вы заметили, что Рыбы смотрят в космос, а не участвуют в разговоре, это не потому, что они недружелюбны или холодны, а потому, что у них так много всего происходит в их собственной голове.



Они мастера скрывать свои чувства.


Хотя Рыбы являются экспертами в заботе о других, они не часто делятся собственными эмоциями или чувствами.

Они предпочли бы выразить свои чувства в произведении искусства или творческом проекте, чем говорить о них, а когда им больно, они уходят внутрь себя, чтобы решить проблему самостоятельно.




Однако это не значит, что они никогда не поделятся своими чувствами . Им просто может потребоваться больше времени, чем вашему среднему человеку. Только когда Рыбы узнают, что они действительно могут вам доверять, они смогут раскрыться хоть в малейшей степени.

Они независимы.


Рыбы по своей природе замкнутый и независимый знак.

С Нептуном - планетой, которая управляет мечтами и иллюзиями - в качестве их правящей планеты они могут быть глубокими мыслителями и часто жаждут побыть наедине с собой.




Если вы заметили, что Рыбы рано уходят или уходят в свою спальню, не обижайтесь. Это не потому, что им не нравится ваша компания или у них плохое время, им просто нужно немного побыть одному, чтобы расслабиться и собраться с мыслями.

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