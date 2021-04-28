Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 28 апреля 2021 в России и мире
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Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 28 апреля 2021 в России и мире

7:40:224/28/2021Фото: Курьер.Среда.Бердск
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Список праздников и важных памятных дат России и мира на 28 апреля 2021 года.

открытка
27 апреля День работников скорой медицинской помощи

• День «Поцелуй свою вторую половинку» (Kiss Your Mate Day)
• День работников скорой медицинской помощи
• Великая среда
• День молодых и зелёных
• Международный день собак-поводырей (International Guide Dog Day)
• Всемирный день охраны труда (World Day for Safety and Health at Work)
• Международный день защиты от шума (International Noise Awareness Day)
• День рождения воздушного кондиционера
• День борьбы с пищевыми отходами (Stop Food Waste Day)
• День химической безопасности
• День памяти мучениц Василиссы и Анастасии Римских
• День космического туриста (First Space Tourist Day)
• День обнаружения гена биологических часов (Biological Clock Day)
• День «денима» (Denim Day)
• День «Заплати вперёд» (Pay It Forward Day)
• День свободы форматов данных (Document Freedom Day)
• День шифровальной службы МВД РФ
• День контрольно-ревизионной службы МВД РФ
• День офисного кубикла (Cubicle Day)
• Международный день памяти рабочих (International Workers Memorial Day)
• День памяти апостолов от 70-ти Аристарха, Пудa и Трофима
• День черничного пирога (National Blueberry Pie Day) - США
• День супергероя (National Superhero Day) - США
• День чтения великих поэтов (National Great Poetry Reading Day) - США
• День храбрых сердец (National BraveHearts Day) - США
• День «Чистой комедии» (Clean Comedy Day) - США
• День юристов (Odisha Lawyers Day) - Индия
• День траура по рабочим (Workers Mourning Day) - Канада
• День восстановления суверенитета (Shuken kaifuku no hi) - Япония
• День Сардинии (Sardinia Day) - Италия
• День святого Пьера Шанеля (Saint Pierre Chanel Day) - Уоллис и Футуна
• День безопасности и здоровья на работе - Польша
• День национальных героев (National Heroes Day) - Барбадос
• День штата Мэриленд (Maryland Statehood Day) - США
• День исламской революции (Mujahideen Victory Day) - Афганистан
• Именины у Анастасии, Аристарха, Василисы, Трофима, Андрея, Иакова, Саввы, Виктора, Зосимы, Кондрата, Леонида
• Пудов день (Пуд - пчельник)

Важные события

1566 начало строительства Вологодского кремля по приказу Ивана Грозного.
1799 взятие Милана русскими войсками.
1848 писатель Михаил Евграфович Салтыков–Щедрин сослан в Вятскую губернию.
1852 арест И. С. Тургенева за статью о Н. В. Гоголе в «Московских ведомостях».
1925 на экраны вышел первый фильм Сергея Эйзенштейна «Стачка». Следующей его работой стал «Броненосец „Потемкин“».
1937 в СССР Совнарком принял решение о 3–м пятилетнем плане.
1945 части Красной Армии начали штурм Рейхстага.
1956 Указом Президиума ВС СССР с депортированных народов снят режим спецпоселения.
1963 вступил в строй аэровокзал «Внуково–2».
1990 в последний раз было присвоено звание Маршал Советского Союза: его был удостоен Дмитрий Язов.
1991 в СССР прошло первое заседание масонской ложи («Северная звезда»).
1997 в Пятигорске был совершён террористический акт.
2001 полёт первого космического туриста – американца Денниса Тито.
2016 с космодрома Восточный был осуществлён первый пуск ракеты.

Источник: kakoysegodnyaprazdnik my-calend

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