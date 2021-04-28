Какой сегодня церковный праздник 28 апреля 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
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Какой сегодня церковный праздник 28 апреля 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

8:20:524/28/2021Фото: PIXNIO
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По народным поверьям в этот день нельзя рубить дрова, вязать, шить и вышивать. Запрещается ссориться, думать о плохом и сквернословить.

церковь
Сегодня сухоядение


Православные праздники 28 апреля


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Народные праздники




























Великая среда


Этот праздник отмечают в последнюю среду перед Пасхой. Он посвящен земным страданиям Иисуса Христа.

В этот день традиционно убирают в доме и украшают его цветами к Пасхе. Закупают продукты к праздничному столу. Готовят яйца к покраске и ингредиенты к выпечке куличей.

По народным поверьям в этот день нельзя рубить дрова, вязать, шить и вышивать. Запрещается ссориться, думать о плохом и сквернословить.

В этот день существует традиция обливать скот водой из талого снега, в которую добавляют прошлогоднюю «четверговую соль». Люди верят, что это убережет животных от болезней и порчи.


Пудов день


В этот праздник чтут память апостола от 70 Пуда.

В этот праздник принято осматривать ульи и выносить их поближе к первоцвету.

Народные целители собирают почки рябины и калины. Также срывают цветы с этих растений, которые наделены лечебными свойствами.

По народным поверьям, если беспокоит зубная боль, то необходимо погрызть веточку рябины и попросить ее избавить от мучений.

Алая заря предвещает ветер с дождем.


Приметы



  • Южный ветер дует несколько дней подряд – к дождю.

  • Если пчелы в этот день рано возвратились в улей – примета к тому, что в ближайшее время наступит ощутимое потепление.

  • Если во время весенней пахоты было холодно, то во время весеннего сева будет жарко, и наоборот.

  • Лучший улов лещей – когда зацветает черемуха.

  • Щука ловится хорошо – когда дуб распускает лист.




























Источник: my-calend

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