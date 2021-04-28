Какой сегодня церковный праздник 28 апреля 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

Православные праздники 28 апреля
Великий пост
Страстная седмица - Великая среда
Апостолов от 70-ти Аристарха, Пуда, Трофима
Народные праздники
Этот праздник отмечают в последнюю среду перед Пасхой. Он посвящен земным страданиям Иисуса Христа.
В этот день традиционно убирают в доме и украшают его цветами к Пасхе. Закупают продукты к праздничному столу. Готовят яйца к покраске и ингредиенты к выпечке куличей.
По народным поверьям в этот день нельзя рубить дрова, вязать, шить и вышивать. Запрещается ссориться, думать о плохом и сквернословить.
В этот день существует традиция обливать скот водой из талого снега, в которую добавляют прошлогоднюю «четверговую соль». Люди верят, что это убережет животных от болезней и порчи.
В этот праздник чтут память апостола от 70 Пуда.
В этот праздник принято осматривать ульи и выносить их поближе к первоцвету.
Народные целители собирают почки рябины и калины. Также срывают цветы с этих растений, которые наделены лечебными свойствами.
По народным поверьям, если беспокоит зубная боль, то необходимо погрызть веточку рябины и попросить ее избавить от мучений.
Алая заря предвещает ветер с дождем.
Приметы
- Южный ветер дует несколько дней подряд – к дождю.
- Если пчелы в этот день рано возвратились в улей – примета к тому, что в ближайшее время наступит ощутимое потепление.
- Если во время весенней пахоты было холодно, то во время весеннего сева будет жарко, и наоборот.
- Лучший улов лещей – когда зацветает черемуха.
- Щука ловится хорошо – когда дуб распускает лист.
Источник: my-calend