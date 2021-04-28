Прогноз погоды по Бердску и Новосибирску на 28 апреля: будет ли гроза?

Вчерашний вечер всех порадовал дождем – прибыли пыль после зимней грязи и закончилась многодневная магнитная буря.
Каким будет день 28 апреля? Сегодня – среда. По церковному календарю – Великая среда.
Ночью +6...+8. Днем +19...+21oC.
Как сообщает ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», 28 апреля нас ожидает переменная облачность, ночью небольшой, местами умеренный дождь, днем дождь, местами гроза.
Ветер юго-западный : ночью 4-9 м\с, а днем 8-13 м\с, местами порывы до 18 м\с.
На следующие два дня прогноз следующий:
29 апреля - +15...+17oC.
30 апреля +13...+15oC.
Магнитное поле Земли ожидается спокойное 28, 29 апреля. Ухудшение условий КВ-радиосвязи маловероятны. Озоновый слой выше нормы.
28 апреля метеоусловия не будут способствовать накоплению вредных примесей в воздухе. Общий уровень загрязнения атмосферы города ожидается пониженный.