Прогноз погоды по Бердску и Новосибирску на 28 апреля: будет ли гроза?
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Прогноз погоды по Бердску и Новосибирску на 28 апреля: будет ли гроза?

3:00:244/28/2021Фото: https://commons.wikimedia.org/
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Каким будет день 28 апреля? Сегодня – среда. По церковному календарю – Великая среда.

28 апреля метеоусловия не будут способствовать накоплению вредных примесей в воздухе. Общий уровень загрязнения атмосферы города ожидается пониженный


Вчерашний вечер всех порадовал дождем – прибыли пыль после зимней грязи и закончилась многодневная магнитная буря.

Каким будет день 28 апреля? Сегодня – среда. По церковному календарю – Великая среда.

Ночью  +6...+8. Днем +19...+21oC.

Как сообщает ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», 28 апреля нас  ожидает переменная облачность, ночью небольшой, местами умеренный дождь, днем дождь, местами гроза.

Ветер юго-западный        : ночью 4-9 м\с,  а днем 8-13 м\с, местами порывы до 18 м\с.

На следующие два дня прогноз следующий:

29 апреля - +15...+17oC.

30 апреля +13...+15oC.

Магнитное поле Земли ожидается спокойное 28, 29 апреля. Ухудшение условий КВ-радиосвязи маловероятны. Озоновый слой выше нормы.

28 апреля метеоусловия не будут способствовать накоплению вредных примесей в воздухе. Общий уровень загрязнения атмосферы города ожидается пониженный.

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