Жена задушила парализованного мужа после 20 лет ухаживания за ним

Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации завершено расследование уголовного дела в отношении 59-летней жительницы г. Белгород, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии).
По версии следствия, 59-летняя жительница г. Белгорода, с 1980–х годов, состоящая в браке с потерпевшим, 20 лет ухаживала за последним в связи с перенесенным им инсультом и парализацией левой половины тела. Осуществляя длительное время постоянный уход за потерпевшим, в связи с отсутствием у последнего объективной возможности самостоятельно выполнять примитивные действия в повседневной жизни по уходу за собой, в частности передвигаться и самостоятельно принимать пищу, а также из-за его раздражительного поведения, в связи с имевшимся заболеванием, обвиняемая задушила, лежавшего на диване своего супруга, находившегося в беспомощном состоянии.
Своевременно и грамотно проведенными следственными действиями следователями следственного управления совместно со следователями-криминалистами аппарата следственного управления и сотрудниками полиции собрана совокупность доказательств причастности 59-летней жительницы г. Белгород к умышленному особо тяжкому преступлению, которая признана прокурором достаточной для направления уголовного дела в суд.