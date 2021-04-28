Босых мальчиков нашли на трассе под Новосибирском - сбежали из приемной семьи

Двое мужчин возвращались из города в поселок Коченево, когда увидели на дороге двух мальчиков 6-7 лет. Ребята шли вдоль федеральной трассы. Было темно, но водитель разглядел детей при свете фар и остановился, чтобы помочь. Очевидцы говорят, что мальчики были тепло одеты, но совершенно босые.
— Это были два мальчика. Им на вид было лет 6 — 7 лет, не больше. Они были одеты в куртки, а на ногах не было обуви. Они шли босиком по камням и гравию, — сказал водитель.
Мужчины попытались выяснить, что случилось, но дети сказали только, что сбежали из Коченевского центра для несовершеннолетних. О причинах они умолчали, сообщает КП-Новосибирск.
— Мы начали уговаривать их поехать с нами. Думали, отвезем детей в больницу. Они отказались. Тогда я позвонил в полицию, — отмечает очевидец. — Тут же рядом с нами затормозила другая машина, оттуда вышла женщина в возрасте. Ей удалось уговорить мальчиков поехать с ней. Они сели в машину и уехали: или в больницу или в полицию.
Предположительно ребята сбежали не из реабилитационного центра, а из приемной семьи.
— Вероятно, они выдумали эту историю. Мы слышали, что дети ушли из дома, буквально на днях это было. Один из этих мальчиков четыре года назад был у нас. Его мама не могла заниматься воспитанием сына, потому что болела. Его пристроили в другую семью под опеку. Видимо, там он был не один такой — договорился с названным братом, и они убежали. Но эти дети точно не наши подопечные, — рассказали в социально-реабилитационном центре.
Полицейские об этой ситуации не осведомлены, в больницу мальчики тоже не поступали. Надежда на то, что женщина, которая забрала детей, отвезла их домой или хотя бы оставила их в дежурной части МВД.