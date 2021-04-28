28 апреля – Великая среда-2021: категорические запреты дня и обязательные молитвы и дела

28 апреля 2021 года наступил третий день Страстной недели.
Сегодня, в Великую среду, вспоминается искреннее и горячее покаяние Марии Магдалины и предательство Иуды, который за 30 сребреников обрек Иисуса Христа на смерть.
В среду во всех храмах на службах зачитываются отрывки из Евангелия от Матфея, где рассказано о раскаянии и предательстве. Именно сегодня тот самый день, когда нужно сходить на исповедь и покаяться в своих грехах перед празднованием Пасхи.
Что можно и что нельзя?
В этот день продолжается уборка всего дома и готовятся продукты для Пасхи - завтра в Чистый четверг нужно приступить к выпеканию куличей и окрашиванию яиц. В этот очень благоприятно избавляться от всего того хлама, который накопился за весь год.
Сегодня принято делать омовение, после которого не вытираться - вода должна высохнуть сама. Вечером на улицу нужно вынести кусок мыла и оставить его на улице на всю ночь - это мыло начинают применять в Чистый четверг, моясь с ним, а затем хранят как средство от порчи и сглаза.
Великая среда - день постный и сегодня разрешено только сухоядение, нельзя готовить горячие блюда и использовать растительное масло.
В этот день строго запрещается ругаться, обжать друг друга, не прощать тех, кто просит прощения, забывать о молитвах и покаянии.
Строго запрещено работать с деревом, заниматься рукоделием, веселиться, играть свадьбы, устраивать праздники.
Из молитв читаются любые покаянные молитвы, молитва кресту и псалом 90. Сегодня прекращают читать обязательную для поста молитву Ефрема Сирина и делать поклоны.