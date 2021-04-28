В заложницы взял продавца и ранил ее ножом злодей в Академгородке
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В заложницы взял продавца и ранил ее ножом злодей в Академгородке

4:50:164/28/2021Фото: pixabay.com
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Девушку госпитализировали в одно из медучреждений.

Подозреваемый оказался жителем Иркутской области


В Советском районе Новосибирска мужчина с ножом зашел в магазин на Морском проспекте и нанес раны продавцу. Его задержали сотрудники Росгвардии.

Прибывшие на место преступления росгвардейцы обнаружили, как злоумышленник удерживает раненую девушку, угрожая ножом. Мужчина не реагировал на просьбы жертвы отпустить её. Как и на уговоры бойцов Росгвардии, которые настаивали прекратить прекратить противоправные действия.

Когда мужчина отвлекся, девушка смогла вырваться. Правоохранители обезвредили злоумышленника и произвели задержание. Подозреваемый 1987 года рождения оказался жителем Иркутской области.

Правоохранительные органы продолжат разбираться с мужчиной. А девушку врачи госпитализировали в одно из медучреждений.

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