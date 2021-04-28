Богатые жители Изумрудного городка жалуются на холод в квартирах зимой и жару весной. Прокуратура ищет виновного

Дом № 8 по ул. Изумрудный городок со стороны кажется добротным и теплым, однако если по первому пункту возражений не возникает, то со вторым его жильцы готовы поспорить. С 2016 года они заметили, что батареи в квартирах зимой стали заметно холоднее, чем им положено быть в это время года.
Как рассказала «Курьер. Среда. Бердск» жительница дома Наталья Ильиных, впервые жильцы дома попросили МУП «КБУ» разобраться с проблемой еще холодной зимой 2018 года, однако своевременной реакции не получили. Следующая зима была достаточно теплой, а вот в конце 2020 года погода вновь сыграла не на стороне собственников квартир и тепла от батарей хватать перестало. - В новогодние праздники мы не выдержали, обратились в ТСЖ и прошли с актом по квартирам, собрали подписи и обратились в МУП «КБУ». Сначала получили несколько отписок, но в конце концов нам сообщили, что к нам придет комиссия. Я тогда не смогла ее встретить, но когда в тот день вернулась домой, поняла что в квартире стало тепло. Будто специально к приходу проверки поднялась температура. В 2018 году они говорили, что в моей квартире холодно, потому что трубы к батареям подходят слишком узкие. Но ведь сейчас-то они не расширились! - удивляется Наталья.
Более того, теплеть батареи продолжили и после этого, даже когда морозы за окном прекратились. По словам Натальи, если в январе на батарее можно было спокойно держать руку, то уже в марте проделать такой трюк было невозможно — радиаторы принялись греть изо всех сил.
Цифры врать не станут
Согласно акту обследования от 5 января 2021 года, составленному жильцами и представителем ТСЖ «Изумрудный», средняя температура в квартирах дома была в пределах 17-20 градусов, в угловых комнатах — от 15 до 18 градусов. Это притом, что норматив, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 N 354, прямо устанавливает, что температура воздуха в квартирах в отопительный сезон не может быть ниже 18 градусов (20 градусов в угловых комнатах). Снижение в пределах 3 градусов допускается только ночью, но никак не в дневное время, уточняется в разъяснениях Роспотребнадзора.
Кроме того, в подвале дома установлен прибор учета, контролирующий температуру воды, подаваемой в батареи. Согласно его показаниям в дни, когда на улице стояло -40, входящая температура в системе отопления дома была всего 60 градусов.
- На сайте «КБУ» сказано, что в такую погоду котельная должна подавать теплоноситель температурой 115 градусов. Это получается, что они теряют 70 градусов по дороге до нас?, - задаются вопросом жильцы Изумрудного.
Примечательно, что прямо перед приходом инспекции из «КБУ» установленный в подвале прибор вдруг перестал работать. Впрочем, проверяющих его показатели все равно не интересовали. По словам жильцов, инспектор несколько раз подчеркнула, что ее волнует только температура воздуха в квартире, а не то, насколько горячие в ней батареи.
Как прошла инспекция
Обещанная КБУ проверка состоялась 15 февраля. Как объяснила Наталья Ильиных, принимавшая инспектора, та принялась мерить температуру воздуха в квартире специальным прибором, попутно заметив что в квартире есть утечка тепла. Вот только показания прибора разнились с показаниями собственных термометров жильцов дома примерно на два градуса в большую сторону.
- Я попросила ее показать документы на прибор, она предъявила свидетельство о поверке и оказалось, что оно просрочено на несколько месяцев! Срок предыдущей поверки истек еще в октябре 2020 года. Я написала в акте, что не согласна с данными прибора, думала это как-то учтут при подведении результатов. Но когда из МУП «КБУ» пришел ответ, там было указано, что мы сами сорвали проверку, - возмущается Наталья.
После такого жильцы дома обратились в прокуратуру, а также в государственную жилищную инспекцию Новосибирской области. Впрочем, прокуратура также передала обращение жильцов в инспекцию, отметив что подобные вопросы не в ее компетенции. Инспекция же на обращение жителей Изумрудного сначала ответила длинным письмом, суть которого сводилась к тому, что свое обращение они отправили с неправильного сайта, а потому оно не может стать основанием для проверки МУП «КБУ». Впрочем, после обращения из прокуратуры, проверка все же была проведена и никаких нарушений в предоставлении услуги по отоплению не выявила. Зато выявила слишком низкую температуру горячей воды в водопроводе, возбудив административное дело в отношении ТСЖ «Изумрудный» по соответствующей статье.
Что будет дальше
Оставлять ситуацию на самотек жильцы Изумрудного не намерены, иначе, шутят, совсем превратятся в дачный поселок — зимой придется «буржуйки» ставить. Большие надежды они возлагают на нового директора КБУ Анатолия Пронюшкина и намерены связаться с ним, как только появится возможность. Также о своей ситуации они планируют сообщить в контролирующие органы регионального уровня и максимально привлечь внимание к проблеме.