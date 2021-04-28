Денежный лунный календарь май 2021

1, 2 мая: В эти два дня убывающей Луны в Козероге благоприятными станут покупки для дома.
3, 4 мая: Убывающая Луна в Водолее. Сегодня любые финансовые операции противопоказаны людям с творческой натурой.
5, 6, 7 мая: Убывающая Луна в Рыбах - три невероятно благоприятных дня для любых покупок и трат на себя - походы в косметические салоны и на маникюр пройдут успешно.
8, 9 мая: Убывающая Луна в Овне. Неблагоприятное время для покупок. Можно покупать только самое необходимое, что нужно в данный конкретный момент. например, продукты. Но не про запас.
10, 11, 12 мая: Убывающая луна, Новолуние и Растущая луна - эти дни не очень подходят для трат и вложений, а вто зарабатывать - благоприятный период.
13, 14 мая: Растущая Луна в Близнецах. Нейтральные дни для покупок. Можно брать то, что давно планировали и продукты питания. Не стоит закупаться впрок.
15, 16, 17 мая: Растущая Луна в Раке. Нейтральные дни. От покупок лучше отказаться, зато хорошо заняться планированием шопинга на будущее - составлять список того, что вам нужно.
18, 19 мая: Растущая Луна во Льве. Очень хороший день для вложений, трат, открытия счетов. Благоприятное время для бизнесменов.
20, 21 мая: Растущая Луна в Деве. Лучше в эти дни не иметь дел с финансами. Ни в каком виде.
22, 23 мая: Растущая Луна в Весах. Благоприятный день для финансовых операций и зарабатывания денег.
24, 25 мая: Растущая Луна в Скорпионе. Неблагоприятный день. От покупок лучше воздержаться.
26, 27 мая: Полная Луна в Стрельце. Самый неблагоприятный день для любого обращения с деньгами.
28, 29 мая: Убывающая Луна в Козероге подарит мотивацию на заработки. Покупки лучше делать только необходимые или давно запланированные.
30, 31 мая: Убывающая луна в Водолее. Сегодня хорошо учиться зарабатывать деньги - это принесёт пополнение счета в будущем. Покупки - только необходимые.