Денежный лунный календарь май 2021
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
28.04
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Денежный лунный календарь май 2021

7:20:114/28/2021Фото: Pixabay
0

В мае 2021 года астрологи рекомендуют меньше принимать авантюрных предложений и отказаться от спонтанных крупных трат.

памятник
В мае 2 очень неблагоприятных дня - Новолуние и Полнолуние, когда нельзя заниматься финансами


1, 2 мая: В эти два дня убывающей Луны в Козероге благоприятными станут покупки для дома.

3, 4 мая: Убывающая Луна в Водолее. Сегодня любые финансовые операции противопоказаны людям с творческой натурой.

5, 6, 7 мая: Убывающая Луна в Рыбах - три невероятно благоприятных дня для любых покупок и трат на себя - походы в косметические салоны и на маникюр пройдут успешно.

8, 9 мая: Убывающая Луна в Овне. Неблагоприятное время для покупок. Можно покупать только самое необходимое, что нужно в данный конкретный момент. например, продукты. Но не про запас.

10, 11, 12 мая: Убывающая луна, Новолуние и Растущая луна - эти дни не очень подходят для трат и вложений, а вто зарабатывать - благоприятный период.

13, 14 мая: Растущая Луна в Близнецах. Нейтральные дни для покупок. Можно брать то, что давно планировали и продукты питания. Не стоит закупаться впрок.

15, 16, 17 мая: Растущая Луна в Раке. Нейтральные дни. От покупок лучше отказаться, зато хорошо заняться планированием шопинга на будущее - составлять список того, что вам нужно.

18, 19 мая: Растущая Луна во Льве. Очень хороший день для вложений, трат, открытия счетов. Благоприятное время для бизнесменов.

20, 21 мая: Растущая Луна в Деве. Лучше в эти дни не иметь дел с финансами. Ни в каком виде.

22, 23 мая: Растущая Луна в Весах. Благоприятный день для финансовых операций и зарабатывания денег.

24, 25 мая: Растущая Луна в Скорпионе. Неблагоприятный день. От покупок лучше воздержаться.

26, 27 мая: Полная Луна в Стрельце. Самый неблагоприятный день для любого обращения с деньгами.

28, 29 мая: Убывающая Луна в Козероге подарит мотивацию на заработки. Покупки лучше делать только необходимые или давно запланированные.

30, 31 мая: Убывающая луна в Водолее. Сегодня хорошо учиться зарабатывать деньги - это принесёт пополнение счета в будущем. Покупки - только необходимые.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
лунный календарьблагоприятные дникалендарь денег
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Вы планируете крупные покупки в мае?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Денежный лунный календарь май 2021
    7:20:11 4/28/2021
    Денежный лунный календарь май 2021
    БердскВ Бердске 9 и 11 классы учатся с 4 по 7 мая 2021. Дежурные группы ждут детей с детсадах
    6:53:47 4/28/2021
    В Бердске 9 и 11 классы учатся с 4 по 7 мая 2021. Дежурные группы ждут детей с детсадах
    Поляки убрали российский флаг на чемпионате мира по шашкам. Смотрите видео
    6:40:32 4/28/2021
    Поляки убрали российский флаг на чемпионате мира по шашкам. Смотрите видео
    Путин издал указ: майские выходные с 1 по 10 мая, какие дни оплатят по двойному тарифу?
    6:20:27 4/28/2021
    Путин издал указ: майские выходные с 1 по 10 мая, какие дни оплатят по двойному тарифу?
    За призывы к погромам и насилию 28-летнему жителю Новосибирска суд вынес приговор
    6:12:42 4/28/2021
    За призывы к погромам и насилию 28-летнему жителю Новосибирска суд вынес приговор
    Суд оставил без движения три иска Навального к покровской колонии
    5:53:36 4/28/2021
    Суд оставил без движения три иска Навального к покровской колонии
    БердскКак оказались на трассе М-51 босые мальчики 6 и 9 лет под Новосибирском и почему сбежали из приемной семьи, стало известно
    5:26:42 4/28/2021
    Как оказались на трассе М-51 босые мальчики 6 и 9 лет под Новосибирском и почему сбежали из приемной семьи, стало известно
    Настя Ивлеева и рэпер Элджей разводятся. Подробности скандала звездной пары
    5:21:40 4/28/2021
    Настя Ивлеева и рэпер Элджей разводятся. Подробности скандала звездной пары
    С Чистым четвергом открытки от дизайнера на 29 апреля 2021 и православные поздравления в стихах
    5:20:22 4/28/2021
    С Чистым четвергом открытки от дизайнера на 29 апреля 2021 и православные поздравления в стихах
    БердскБогатые жители Изумрудного городка жалуются на холод в квартирах зимой и жару весной. Прокуратура ищет виновного
    5:17:08 4/28/2021
    Богатые жители Изумрудного городка жалуются на холод в квартирах зимой и жару весной. Прокуратура ищет виновного