Какой будет погода на майские праздники с 1 по 10 мая 2021 в Москве и Сибири?
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Какой будет погода на майские праздники с 1 по 10 мая 2021 в Москве и Сибири?

8:20:014/28/2021Фото: pixnio
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9 и 10 мая порадуют сибиряков солнечной погодой и температурой днем.

яблоня
По всей стране погода на майские россиян не порадует


По предварительным прогнозам, в мае 2021 года москвичей и жителей региона ожидаю пасмурные дни с дождями и грозами, солнечных дней не ожидается.


1, 2  и 3 мая, будет пасмурно с прояснениями. Температура днем плюс 10-12 градусов, ночью 4-5 градусов.


4 мая ожидается единственный ясный день, температура днем составит +12...+14 градусов.


5, 6 и 7 мая будет пасмурно, возможны дожди, температура днем +11...+13 градусов.

8, 9 и 10 мая - дожди будут по нарастающей - 10 мая - самые сильные. Возможно, 9 мая власти региона будут разгонять облака, можно будет ожидать солнышка. температура в эти дни днем будет +14..+16 градусов, ночью понижение до +7...+9 градусов.


Погода в Сибири


Погода в Сибири на майские праздники также не порадует. Это будут самые сырые майские праздники, да и температура тоже не особо порадует.

С 1 по 8 мая ожидается пасмурная погода с переменными дождями и с температурой днем от +10 до +14..16 градусов, прояснений не ожидается. К 8 мая дожди прекратятся потеплее до +22 днем.

9 и 10 мая порадуют сибиряков солнечной погодой и температурой днем. 9 мая будет солнечно и ясно, температура днем будет около +25 градусов. 10 мая немного похолодает, солнце периодически будет скрываться за тучами, температура днем составит +19 градусов.

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