Поэта Юрия Павкина с котом на коленях навечно посадят на скамейку в парке Бердска
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Поэта Юрия Павкина с котом на коленях навечно посадят на скамейку в парке Бердска

7:37:354/28/2021,Маргарита МартыноваФото: Маргариты Мартыновой
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Участница поэтического клуба Бердска Татьяна Сваровская предложила в городском парке установить памятник бердчанину, музыканту, военному дирижеру и поэту Юрию Павкину. Проект памятника представил скульптор и художник Игорь Репьюк.

Памятник нашему земляку, военному дирижеру и поэту Юрию Павкину предложили установить в городском парке Татьяна Сваровская и Игорь Репьюк


Сегодня, 28 апреля, на заседании совета по сохранению, использованию и популяризации объектов историко-культурного наследия поэтесса, участница поэтического клуба Бердска Татьяна Сваровская предложила в городском парке установить памятник бердчанину, музыканту, военному дирижеру и поэту Юрию Павкину. Татьяна Ивановна очень тепло и выразительно рассказала о поэте, о его творчестве.

- Одиннадцатилетним пареньком Юрий следом за отцом и двумя братьями ушел на войну. Его приняли воспитанником в оркестр в одну из частей Сибирского военного округа, вместе с которой он и попал на первый Ленинградский фронт. В 1952 году Юрий Арсеньевич поступил в единственный тогда в СССР Московский институт военных дирижёров, где через пять лет получил высшее академическое образование. В 1969 году Юрий Арсеньевич вернулся на Родину. Работая в Новосибирске, он часто приезжал в Бердск. В результате этих визитов начале 80-х годов появился городской духовой оркестр, просуществовавший до 1990 года. “Рябиновым” называл Бердск поэт Юрий Павкин, он очень любил наш город, - рассказала Татьяна Сваровская.

Проект памятника представил скульптор и художник Игорь Репьюк. Поэт присел на лавочку в городском парке и читает книгу. На коленях кот. Возле арт-объекта Татьяна Сваровская готова вместе с бердскими поэтами, участниками поэтического клуба ”Искатель” высадить рябиновую аллею, как дань уважения и памяти нашему земляку, поэту Юрию Павкину. В то время в Бердске в парке, на улицах города, возле домов было много рябин.

Вице-мэр Бердска Владимир Захаров предложил передать предложение в общественную палату города для того, чтобы узнать мнение жителей города - нужен ли в парке такой памятник.
- Многие организации хотят установить какие-то свои объекты в парке, поэтому памятники в городском парке будем обсуждать публично, - отметил Владимир Николаевич.

Игорь Репьюк, скульптор, художник - автор памятника Юрию Павкину
Памятник Юрию Павкину будет выглядеть так - мужчина читает книгу, сидя на лавочке, на коленях кот
Пока проект памятника
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