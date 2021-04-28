Точная дата Полнолуния в Стрельце в мае 2021 года: магические ритуалы на деньги и любовь

26 мая 2021 года нам предстоит пережить насыщенный день. Произойдет Полнолуние в перигее, то есть Суперлуние, причем в этот же день случится полное лунное затмение. Все эти события Луна переживет в созвездии Стрельца.
Время начала Полнолуния - 11.13 по московскому времени. Затмение начнется в 12.44 по московскому времени, полная фаза затмения наступи в 14.18, а закончится - в 15.52 по московскому времени. Рекомендуют во время затмения не совершать никаких ритуалов и обрядов, поскольку они могут иметь прямо противоположное действие. Но в остальное время вся энергия полной Луны в вашем распоряжении.
В Полнолуние хорошо мечтать и загадывать разные желания, а также проводить всяческие ритуалы на привлечение в свою жизнь любви, денег и удачи.
Ритуал на удачу
Вам нужно выбрать в качестве будущего талисмана маленькую вещь, которую вы всегда будете носить при себе, но так, чтобы ее никто не видел. Украшение не подойдет. Эту вещь нужно положить в стакан с водой, а его в Полнолуние поставить на окно на всю ночь и сказать слова заговора:
«Луна полная, без изъянов, красотой пленяет, надежды в души вселяет. У Луны попрошу открыть двери моей удаче. Лунным светом амулет заряжаю, добиться счастья в жизни желаю».
Утром талисман вытащить и водой умыться.
Обряд на привлечение денег
Приготовьте для этого ритуала банку с крышкой, ручку, несколько листочков бумаги и свечу. В полночь напишите на листочках все ваши планируемые траты - на каждом листке - свою. Поочередно опускайте их в банку. Затем зажгите свечу и капайте воском на бумажки в банке, сопровождая словами:
«Воск желтый, тяжелый, на монеты похожий. Заполняю свою банку достатком, призываю Луну в свидетели. Своим светом она поможет, дорогу денежному потоку покажет. В мой дом, в мой карман, в мой кошелек».
Банку закройте, оставьте ее на всю ночь на окне. На утро спрячьте ее и потом каждый день опускайте туда по 1 монетке от сдачи с тех трат, которые вы записывали.
Обряд на любовь
Вам нужен горшок, земля и цветок, который вы посадите. На листке бумаги опишите своего будущего возлюбленного, опустите листочек на дно горшка и посадите в этот горшок ваш цветок. оставьте его на всю ночь на окне вместе с кувшином воды. Заговорите воду словами:
«Свою любовь взращиваю, под Луной сажаю. Имя возлюбленного каждый день вспоминаю. Как цветок подрастет, так и моя любовь в сердце (имя) прорастет. Цветок распускается, лунной водой поливается, красоты и обаяния мне прибавляет, всех конкуренток от сердца любимого прогоняет».
На утро цветок нужно полить этой водой. И поливать ею. пока она не закончится.
По материалам сайта dailyhoro