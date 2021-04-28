Почему своего "Артека" на захотели чиновники Бердска, рассказываем

Международному детскому центру “Артек” в 2025 году исполняется 100 лет. Пионерский лагерь в Крыму известен далеко за пределами России. В 2000 году во время празднования юбилея “Артека” на торжественной линейке прочитали “письмо в будущее”, которое написали артековцы 60-ых артековцам 2000 года. Пионеры в 1960 году предполагали, что в 2000 году все народы Земли живут в мире, люди летают на Луну, а в “Артеке” уже есть космодром. В честь “Артека” названы улицы в Москве, Воронеже, Владивостоке, Донецке, Днепре, Гурзуфе, малая планета, кинотеатр, общество русскоговорящей молодежи Чехии.
Сегодня, 28 апреля, на заседании совета по сохранению, использованию и популяризации объектов историко-культурного наследия в администрации Бердска рассматривалось предложение Международного детского центра “Артек” о создании “артековских” мест в городе Бердске к 100-летию “Артека”. Предлагалось назвать именем “Артек” бульвар, парк, сквер, аллею, улицу, кинотеатр.
Директор отдела культуры Бердска Оксана Мокриенко объяснила, что эта инициатива пришла из области. Туда в свою очередь - из Москвы. К 100-летию “Артека” для популяризации Международного детского центра предлагается взять известное имя для наименования городских объектов.
- Я лично против. У нас нет никаких мест, связанных с “Артеком”, - высказалась Оксана Михайловна.
Вице-мэр Владимир Захаров тоже не видит никакой связи между Бердском и Артеком.
- Непопулярный у нас “Артек”, у нас есть “Орбита”, “Юбилейный”, имени Дубинина. Мало, кто у нас в “Артеке” отдыхал, нет никакой связи. - отметил Владимир Николаевич.
Предложение о создании в Бердске артековских мест и присвоении наименования “Артек” городским объектам было отклонено единогласно.