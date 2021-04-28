Почему своего "Артека" на захотели чиновники Бердска, рассказываем
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
28.04
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Почему своего "Артека" на захотели чиновники Бердска, рассказываем

9:53:584/28/2021,Маргарита МартыноваФото: Маргариты Мартыновой
0

В честь “Артека” названы улицы в Москве, Воронеже, Владивостоке, Донецке, Днепре, Гурзуфе, малая планета, кинотеатр, общество русскоговорящей молодежи Чехии. А в нашем городке - нет ничего!

На заседании совета по сохранению, использованию и популяризации объектов историко-культурного наследия директор отдела культуры Оксана Мокриенко и вице-мэр города Владимир Захаров не поддержали создания "артековских" мест в Бердске


Международному детскому центру “Артек” в 2025 году исполняется 100 лет. Пионерский лагерь в Крыму известен далеко за пределами России. В 2000 году во время празднования юбилея “Артека” на торжественной линейке прочитали “письмо в будущее”, которое написали артековцы 60-ых артековцам 2000 года. Пионеры в 1960 году предполагали, что в 2000 году все народы Земли живут в мире, люди летают на Луну, а в “Артеке” уже есть космодром. В честь “Артека” названы улицы в Москве, Воронеже, Владивостоке, Донецке, Днепре, Гурзуфе, малая планета, кинотеатр, общество русскоговорящей молодежи Чехии.

Сегодня, 28 апреля, на заседании совета по сохранению, использованию и популяризации объектов историко-культурного наследия в администрации Бердска рассматривалось предложение Международного детского центра “Артек” о создании “артековских” мест в городе Бердске к 100-летию “Артека”. Предлагалось назвать именем “Артек” бульвар, парк, сквер, аллею, улицу, кинотеатр.

Директор отдела культуры Бердска Оксана Мокриенко объяснила, что эта инициатива пришла из области. Туда в свою очередь -  из Москвы. К 100-летию “Артека” для популяризации Международного детского центра предлагается взять известное имя для наименования городских объектов.
- Я лично против. У нас нет никаких мест, связанных с “Артеком”, - высказалась Оксана Михайловна.

Вице-мэр Владимир Захаров тоже не видит никакой связи между Бердском и Артеком.
- Непопулярный у нас “Артек”, у нас есть “Орбита”, “Юбилейный”, имени Дубинина. Мало, кто у нас в “Артеке” отдыхал, нет никакой связи. - отметил Владимир Николаевич.
Предложение о создании в Бердске артековских мест и присвоении наименования “Артек” городским объектам было отклонено единогласно.

Заседание совета по сохранению объектов культурного наследия в администрации Бердска
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
артек100-летие лагеряартековские места
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

А что можно было в Бердске назвать в честь "Артека"?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Метро закроют на три дня в центре Новосибирска: Причины назвали в мэрии
    9:47:48 4/28/2021
    Метро закроют на три дня в центре Новосибирска: Причины назвали в мэрии
    Может ли начальник заставить вас работать в майские праздники-2021, ответил прокурор
    9:22:46 4/28/2021
    Может ли начальник заставить вас работать в майские праздники-2021, ответил прокурор
    Красивые открытки на Всемирный день танца 29 апреля и вдохновляющие поздравления
    9:20:39 4/28/2021
    Красивые открытки на Всемирный день танца 29 апреля и вдохновляющие поздравления
    БердскШколы в Бердске строить не будут, отремонтируют старые в ближайшие годы, заявил министр образования
    8:54:30 4/28/2021
    Школы в Бердске строить не будут, отремонтируют старые в ближайшие годы, заявил министр образования
    Покончила с собой 14-летняя школьница из-за слитых личных фото в Новосибирской области
    8:23:34 4/28/2021
    Покончила с собой 14-летняя школьница из-за слитых личных фото в Новосибирской области
    Какой будет погода на майские праздники с 1 по 10 мая 2021 в Москве и Сибири?
    8:20:01 4/28/2021
    Какой будет погода на майские праздники с 1 по 10 мая 2021 в Москве и Сибири?
    Прививку во время шопинга можно поставить в Москве. Узнайте, где
    8:10:05 4/28/2021
    Прививку во время шопинга можно поставить в Москве. Узнайте, где
    Какое место в рейтинге крупных городов России занял Новосибирск по комфорту проживания
    7:47:14 4/28/2021
    Какое место в рейтинге крупных городов России занял Новосибирск по комфорту проживания
    БердскПоэта Юрия Павкина с котом на коленях навечно посадят на скамейку в парке Бердска
    7:37:35 4/28/2021
    Поэта Юрия Павкина с котом на коленях навечно посадят на скамейку в парке Бердска
    БердскЕГЭ-2021: Точные даты экзаменов для выпускников Бердска и Новосибирской области назвал министр образования
    7:26:03 4/28/2021
    ЕГЭ-2021: Точные даты экзаменов для выпускников Бердска и Новосибирской области назвал министр образования