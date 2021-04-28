Покончила с собой 14-летняя школьница из-за слитых личных фото

В Новосибирской области 14-летняя школьница покончила с собой, сообщили в АСТ-54 в среду. Девочка не вернулась домой после школы в Куйбышеве.
Родители забили тревогу, опросили одноклассников, друзей, но безрезультатно. Позже школьницу нашли мертвой на чердаке дома, в котором она ила. Предполагают, что она наложила на себя руки девушка пошла из-за опубликованных личных фотографий.
В Следственном комитете устанавливают обстоятельства смерти подростка. Как сообщила официальный представитель управления СКР по Новосибирской области, подробности трагедии уточняются. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.