Покончила с собой 14-летняя школьница из-за слитых личных фото
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Покончила с собой 14-летняя школьница из-за слитых личных фото

8:23:344/28/2021
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Девочка не вернулась из школ и родители забили тревогу. Ее нашли мертвой на чердаке собственного дома.

Следственный комитет выясняет обстоятельства смерти девочки


В Новосибирской области 14-летняя школьница покончила с собой, сообщили в АСТ-54 в среду. Девочка не вернулась домой после школы в Куйбышеве.

Родители забили тревогу, опросили одноклассников, друзей, но безрезультатно. Позже школьницу нашли мертвой на чердаке дома, в котором она ила. Предполагают, что она наложила на себя руки девушка пошла из-за опубликованных личных фотографий.

В Следственном комитете устанавливают обстоятельства смерти подростка. Как сообщила официальный представитель управления СКР по Новосибирской области, подробности трагедии уточняются. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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