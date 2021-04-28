15 мая – Международный день семьи-2021: как отмечают праздник в мире
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15 мая – Международный день семьи-2021: как отмечают праздник в мире

11:20:474/28/2021Фото: Pixabay
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Широкое распространение праздника в Росси появилось из-за резко возросшего числа разводов, а также от большого количества брошенных детей в роддомах.

семья

Ежегодно 15 мая во всем мире отмечается День семьи.

 
В это день все члены семьи стараются сделать друг-другу нечто приятное. Показать, насколько ценным для него является его дом и семейные отношения. Многие устраивают семейные вечера, собираясь целыми поколениями. Кто-то покупает фейерверки и вечером раскрашивает небо яркими огнями. кто-то организует семейные концерты, где каждый может показать свои таланты, а остальные - испытать гордость за него.   Широкое распространение праздника в Росси появилось из-за резко возросшего числа разводов, а также от большого количества брошенных детей в роддомах. Семейные ценности стали забываться и им не уделяется достаточного внимания в современном обществе. Праздник призван в первую очередь для того, чтобы показать детям наглядно - как прекрасно иметь семью. Чтобы они видели, что мама и папа любят и уважают друг друга, чтобы повзрослев, ребенок тоже стремился создать уже свою семью. Дети, видя разводы родителей и получая психологическую травму, зачастую сами потом боятся вступать в брак, чтобы все снова не повторилось. Поэтому проведение этого праздника в каждой семье крайне важно для будущих поколений.

Что посмотреть всем вместе?



  • «Семьянин» (2000 г.);

  • «Странная жизнь Тимоти Грина» (2012 г.);

  • «Мы Миллеры» (2013 г.);

  • «Марли и я» (2009 г.);

  • «Унесенные призраками» (2001г.).

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