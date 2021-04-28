Метро закроют на три дня в центре Новосибирска: Причины назвали в мэрии

Входы на станцию метро «Площадь Ленина» будут закрыты в течение нескольких дней из-за подготовки и проведения Парада Победы, рассказали в пресс-центре мэрии 28 апреля.
Причина тому - репетиции парада Победы 5 и 7 мая. Станция метрополитена "Площадь Ленина" будет закрыта с 18.30 до 22.30. Поезда в это время не будут останавливаться поезда. 9 мая станция тоже будет закрыты с 7.30 утра до 12.00.
Торжества 9 мая в Новосибирске начнутся с церемонии возложения цветов к бюсту маршала авиации Покрышкина (пересечение Красного проспекта и ул. Свердлова).
Военный парад состоится на площади Ленина, в котором примут участие около 2000 человек. Новосибирцам покажут комплексы «Искандер», С-400 «Триумф», ракетный комплекс «Ярс».
После парада пройдет торжественная церемония возложения венков к Вечному огню на Монументе Славы. Планируется заложить камень на месте будущей стелы «Новосибирск – город трудовой доблести» на площади Калинина.
В течение всего дня 9 мая на ул. Орджоникидзе (на участке от площади им. Ленина до ул. Советской) будет организована выставка современного вооружения и военной техники, которую проводит 41-я общевойсковая армия Центрального военного округа.
Завершит программу городских торжественных мероприятий в честь Дня Победы артиллерийский салют в парке культуры и отдыха «Михайловская набережная».