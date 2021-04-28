Чиновница присвоила 11 земельных участков под Новосибирском

Прокуратура Новосибирской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о хищении муниципальных земель. Об этом 28 апреля сообщили в региональном надзорном органе. Материалы дела направят в Центральный районный суд Новосибирска.
Как пояснили в ведомстве, уголовное дело возбуждено в отношении замглавы администрации Толмачевского сельсовета Новосибирского района.
Чиновницу обвиняют в преступлениях по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения).
Как установило следствие, с 4 августа 2016 года по 23 марта 2020 года обвиняемая, работавшая параллельно в администрации главным бухгалтером, скрыла от руководства сведения о невнесении по договорам купли-продажи земельных участков денежных средств. Она подготовила для предъявления в регистрирующий орган фиктивные справки о якобы произведенной покупателями земли оплате.
Впоследствии она приобрела право собственности на 11 принадлежащих сельсовету участков земли общей стоимостью почти 2,3 млн рублей и распорядилась ими по своему усмотрению.
Как уточнили в облпрокуратуре, для возмещения причиненного преступлением ущерба на имущество обвиняемой наложен арест.