Чиновница присвоила 11 земельных участков под Новосибирском
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Чиновница присвоила 11 земельных участков под Новосибирском

11:03:034/28/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Заместителю главы Толмачевского сельсовета вменяют мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения.

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Муниципальная земля оказалась в частной собственности


Прокуратура Новосибирской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о хищении муниципальных земель. Об этом 28 апреля сообщили в региональном надзорном органе. Материалы дела направят в Центральный районный суд Новосибирска.

Как пояснили в ведомстве, уголовное дело возбуждено в отношении замглавы администрации Толмачевского сельсовета Новосибирского района.

Чиновницу обвиняют в преступлениях  по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения).

Как установило следствие, с 4 августа 2016 года по 23 марта 2020 года обвиняемая, работавшая параллельно в администрации главным бухгалтером, скрыла от руководства  сведения о невнесении по договорам купли-продажи земельных участков денежных средств. Она подготовила для предъявления в регистрирующий орган фиктивные справки о якобы произведенной покупателями земли оплате.

Впоследствии она приобрела право собственности на 11 принадлежащих сельсовету  участков земли общей стоимостью почти 2,3 млн рублей и распорядилась ими по своему усмотрению.

Как уточнили в облпрокуратуре, для возмещения причиненного преступлением ущерба на имущество обвиняемой наложен арест.

 

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