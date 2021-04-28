Четырехкратный чемпион мира по хоккею с мячом Роман Гейзель покончил с собой

Печальная новость пришла сегодня, 28 апреля, в Кемерово. Четырехкратный чемпион мира по хоккею с мячом в составе сборной России Роман Гейзель покончил с собой в возрасте 40 лет, о чем сообщила в инстаграм Федерации хоккея с мячом России.
-Сегодня, 28 апреля, в Кемерове ушёл из жизни Роман Гейзель. Сегодня Роман Гейзель покончил с собой. Причины этого поступка выясняются. Мы выражаем искренние соболезнования родным и близким Романа, хоккейному клубу «Кузбасс», Кемеровской федерации хоккея с мячом.
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В составе кемеровчан спортсмен завоевывал Кубок России (2003, 2007) и 10 медалей чемпионата страны (4 серебряных и 6 - бронзовых). В составе сборной России 4 раза побеждал на чемпионатах мира (2006-2008, 2011). Дважды признавался лучшим голкипером сезона (2005 и 2011).
За свою клубную карьеру защищал цвета "Кузбасса" (1998-2012) и "Сибсельмаша" (2012/13).
Федерация хоккея с мячом России скорбит и выражает глубокие соболезнования родным и близким покойного.