Четырехкратный чемпион мира по хоккею с мячом Роман Гейзель покончил с собой
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Четырехкратный чемпион мира по хоккею с мячом Роман Гейзель покончил с собой

11:02:484/28/2021Фото: rusbandy
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За свою клубную карьеру защищал цвета "Кузбасса" (1998-2012) и "Сибсельмаша" (2012/13).

Четырехкратный чемпион мира по хоккею с мячом в составе сборной России Роман Гейзель покончил с собой в возрасте 40 лет


Печальная новость пришла сегодня, 28  апреля, в Кемерово. Четырехкратный чемпион мира по хоккею с мячом в составе сборной России Роман Гейзель покончил с собой в возрасте 40 лет, о чем сообщила в инстаграм  Федерации хоккея с мячом России.

-Сегодня, 28 апреля, в Кемерове ушёл из жизни Роман Гейзель. Сегодня Роман Гейзель покончил с собой. Причины этого поступка выясняются. Мы выражаем искренние соболезнования родным и близким Романа, хоккейному клубу «Кузбасс», Кемеровской федерации хоккея с мячом.



 










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Публикация от Федерация хоккея с мячом (@rusbandy)






 

В составе кемеровчан спортсмен завоевывал Кубок России (2003, 2007) и 10 медалей чемпионата страны (4 серебряных и 6 - бронзовых). В составе сборной России 4 раза побеждал на чемпионатах мира (2006-2008, 2011). Дважды признавался лучшим голкипером сезона (2005 и 2011).

За свою клубную карьеру защищал цвета "Кузбасса" (1998-2012) и "Сибсельмаша" (2012/13).

Федерация хоккея с мячом России скорбит и выражает глубокие соболезнования родным и близким покойного.
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покончил с собойчетырехкратный чемпион мира по хоккею с мячом
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