Лунный календарь на зачатие девочки с 1 по 15 мая 2021: удачные и плохие даты по лунному календарю

Как много семей желают, чтобы у них родилась девочка. Особенно, если уже есть мальчик, а тем более - не один. Мамина помощница, мамино солнышко... Да и папы часто хотят воспитывать дочек, ведь говорят что дочки папу любят особенно, не так как сыновья.
Конечно же, с точностью загадать и выбрать день для зачатия так, чтобы 100% родилась девочка - невозможно. Но существенно увеличить свои шансы на рождение принцессы вполне возможно, если выбрать этот самый день по лунному календарю. Поскольку давно известно, что энергия Луны сильно может влиять на все процессы в нашем организме.
Благоприятные дни
7 мая (26 -й лунный день), 9 мая (28 -й лунный день), 15 мая (5 -й лунный день)
Хорошие дни
6 мая (25 -й лунный день), 10 мая (29 -й лунный день), 14 мая (4 -й лунный день)
Нейтральные дни
2 мая (21 -й лунный день), 4 мая (23 -й лунный день), 8 мая (27 -й лунный день), 13 мая (3 -й лунный день)
Плохие дни
12 мая (2 -й лунный день)
Самые плохие дни
1 мая (20 -й лунный день), 3 мая (22 -й лунный день), 5 мая (24 -й лунный день), 11 мая (30 -й лунный день)