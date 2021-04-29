С Днем исполнения желаний открытки самые чудесные и добрые пожелания на 29 апреля
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С Днем исполнения желаний открытки самые чудесные и добрые пожелания на 29 апреля

5:00:574/29/2021Фото: bipbap
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Фантастические открытки и поздравления на 29 апреля с Днем исполнения желаний!

29 апреля - День исполнения желаний

День загадывания желаний сегодня мы отмечаем,
И всех фантазеров страны с этим праздником поздравляем!
Все волшебники сегодня мечтателям помогают,
И желания Ваши пусть этот день, как можно больше исполняют!
Всем желаем счастья, здоровья во всем удачи, успеха,
И побольше всего нам на планете детского смеха!
День необычайный очень плохо, что заканчивается,
И все мечты в мыльные пузыри превращаются!

29 апреля - День исполнения желаний

Загадаю я желание самое необычное и удивительное,
И исполнится оно какое бы не было необычное!
Ведь сегодня праздник загадывания всех желаний,
И все мечтатели любят его и фантазируют непрестанно!
В этот день самое интересное пусть для Вас сбудется,
И все хорошее в разы всем нам и вам пробудится!
Желаем всем тем, кто мечтает и в облаках летает,
Во всех начинаниях этот день помогает!

29 апреля - День исполнения желаний

Загадаем желание и песенку фантазеров пропоем,
О том, как весело мы с Вами в стране мечтаний живем!
В этот день исполнится любое твое удивительное желание,
И будет продолжаться оно до следующего год, как испытание!
Пожелаем на всей планете детям мам и пап,
И чтобы никто и никогда совсем не болел, и не умирал!
Плохо, что этот день очень быстро закончился,
Но мы надеемся, что все задуманное исполнится!

29 апреля - День исполнения желаний

День сегодня необычный, исполнения желаний день
Он для волшебников обычный и им работать совсем не лень!
Вот такие дни были у нас все триста дней в году,
Мы всю планету разрисовали б в розовую воду!
Завели б себе мы летающих, как птички слонов,
Вот ведь счастье б было для галок и ворон!
Но и этому дню приходится на земле остановиться,
Чтобы фантазеры смогли на следующий год удивиться!

29 апреля - День исполнения желаний

Как прекрасен день сегодня, очень солнечный,
И ничего, что с утра было немного облачно!
День исполнения желаний для взрослых и детей,
И скорее всем компота из овощей и фруктов налей!
Все мечтатели и волшебники любят этот день,
И не потому, что им совсем работать лень!
Они исполняют всех заветные, сказочные мечты,
Ведь волшебников на планете, только я, и только ты!

29 апреля - День исполнения желаний
Привет сегодня я скажу всем фантазерам, выдумщикам,
Мы, волшебники, мотаемся по планете, то тут, то там!
Поздравления принимаем с этим необычным днем,
Загадаем все желания, чтобы жить в мире нашем родном!
Но заканчивается быстро этот уникальный день,
Во и солнце уже село над городами, возле деревень!
Погрустим совсем немножко, снова будем ждать,
А как загадывать желания, мы всегда будем знать!

29 апреля - День исполнения желаний
Есть день в году очень необычный и таинственный,
И для исполнения заветных желаний единственный!
Что хочешь загадывай сегодня и все конечно сбудется,
А горести и печали поверь навсегда забудутся!
Всех людей с днем исполнения желаний поздравляем,
И конечно очень доброго и светлого в жизни желаем!
Пусть мечтания и фантазии пусть сегодня исполняются,
А все пожелания людей друг другу всегда выполняются!

29 апреля - День исполнения желаний
День исполнения желаний очень необычный день,
И для фантазеров и мечтателей все красочно теперь!
Все, что за год накопилось из желаний и мечтаний,
Будет как подарок от вселенной для дарований!
Поздравим всех людей с этим замечательным днем,
Хорошо и весело мы его с друзьями проведем!
Песни пропоем, станцуем, поводим хоровод,
Загадаем все желания на будущий весь год!

29 апреля - День исполнения желаний
Сегодня празднуем мы все самый добрый праздник,
Все детишки сегодня становятся озорниками проказниками!
День загадывания желаний приходит только раз в году,
И все, что задумано я осуществить теперь смогу!
Всех фантазеров и мечтателей хотим поздравить,
А остальных хотим мечтать хоть немножечко заставить!
Радость пусть приходит в каждый дом всегда,
А в небе светит путеводная для Вас и для нас звезда!

Источник: sunhome.ru, bipbap.ru, pozdravik.ru

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