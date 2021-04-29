На Всемирный день танца 29 апреля чарующие открытки и лучшие поздравления
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На Всемирный день танца 29 апреля чарующие открытки и лучшие поздравления

8:03:394/29/2021Фото: fresh-cards
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29 апреля отмечают свой праздник все танцоры всех стилей - Всемирный день танца.

День танца


Самба, румба, ча-ча-ча,
Танцы разные бывают,
Не ходить чтоб по врачам,
В танцах тело разминают!

Как бы скучно нам жилось, Мир пустым бы стал без танца, Но занятие нашлось, Им давайте наслаждаться!

День танца

Сегодня нежно поздравляю
Танцовщиков и танцовщиц,
А также любящих кружится
Под ритмы сердца славных лиц.

Сегодня праздник отмечаем
Мы грации, полета, танца,
Пусть после пары четких па
Горит лицо у вас румянцем.

Пусть танец дарит настроение,
Пусть тело делает здоровым,
Желаю ярких достижений
И танцев вам красивых, новых.

День танца

День сегодня распрекрасный,
Праздник танца наступил!
Так закружит танец страстный
Пусть тебя, что было сил!

И веселье в жизнь ворвется
Вместе с ритмом озорным,
Время радости начнется
Вдруг под небом голубым!


День танца

Вы грациозным движеньем покоряете вмиг,
Танец прекрасный прямо в сердце проник.
Желаю Вам в этот праздничный день
Танцевать с вдохновеньем и жить веселей.

Пусть всё в жизни сложится лучше, чем есть,
Пусть мир не жалеет сюрпризов, чудес.
Танцевать Вам желаю ещё множество лет,
Пусть каждый подарит Вам пышный букет.

День танца

Танец — это сила чувств,
В танце ты паришь, как птица.
Пожелать я всем хочу,
Пусть на месте не сидится!

И пусть ноги рвутся в пляс
При аккордах музыкальных,
И энергии запас
Жизнь подарит вам глобальный!



Источник: fresh-cards.ru, pozdravok.ru

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