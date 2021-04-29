К чему снятся огурцы свежие?

Если вы продолжительное время болели – ваша болезнь отступит, и вы сможете полноценно заниматься всеми делами, которые так давно спланировали. Также такой сон может сниться, к неожиданному сюрпризу.
Если женщина замужем – ей стоит ожидать радостного события в семье, возможно, её возлюбленный преподнесёт ей дорогостоящий подарок, и она будет ему безумно рада.
Свежие зелёные огурцы снятся к новым начинаниям и новым открытиям. Стоит присмотреться ко всем деталям сновидения, и сделать полную трактовку расклада:
Если вам приснится, что огурцы растут у вас в огороде – вас ожидает радость и успех, вы сможете самостоятельно решить все накопившиеся вопросы;
Если вам приснится, как вы собираете свежие огурцы с грядки – результат вашей кропотливой работы не заставит себя долго ждать;
Если во сне огурцы на вашей грядке побил град и ветер – ваши ожидания на получение прибыли не оправдаются, вы понесёте убытки и будете ещё долгое время копить средства для того, чтобы восстановить прежние доходы;
Если вам приснится, как кто-то обворовал вашу грядку, на которой росли зелёные огурцы — такой сон означает, что ваши заслуги присвоит себе другой человек.
Если огурцы у вас на глазах из маленьких превращаются в огромные и сочные – успех в любом деле вам обеспечен, другой вопрос, что означает сон, в котором огурцы и зелёных и свежих становятся гнилыми и испортившимися? Такой сон говорит, что у человека имеются недоброжелатели, которые всячески пытаются насолить человеку и просто напросто сорвать все его планы на будущее.
Если же огурцы резко становятся чёрного цвета во сне – такой сон говорит, что вас ожидает злая молва, она не позволит вам реализовать все свои финансовые планы и замыслы.
Если вы видите красивые свежие огурцы на чужой грядке – вам придётся завидовать чужим успехам, так как сами вы не в состоянии реализовать свои замыслы.
Если вам приснится, как кто-то чужой выращивает в вашем огороде огурцы – такой сон означает что либо, кто-то позарится, на ваше личное счастье, либо на ваш профессиональный успех. Если вы знаете человека в лицо – наяву не стоит ему доверять и делиться с ним сокровенным, скорее всего он вас предаст.
Если же вы видите, как много разных людей выращивают на своих грядках огурцы – такой сон означает, что вы станете участником массового мероприятия, но, несмотря на ваши надежды, центром внимания в нём вы не станете. Также такой сон может означать, что вам в пору было бы заняться своим имиджем, заняться самосовершенствованием. Вы давно перестали следить за собой и своими поступками, но посторонние люди это делают и находят в ваших поступках много недозволенного.
Если вам приснится, как вы выкидываете свежие огурцы – такой сон говорит о том, что вы сознательно откажетесь от хорошего заработка, потому что ваши амбиции возьмут верх. Не стоит эмоциональности позволять управлять вами, вы должны самостоятельно принимать все важные решения и не позволять чужому мнению руководить всем в вашей жизни.
Если вам приснится крупное застолье и главным блюдом на нём станут огурцы свежие – такой сон означает, что вскоре вас обрадуют новости, они позволят вам иначе посмотреть на всё происходящее в вашей жизни. Это, скорее всего, будут новости от ваших дальних родственников, или от близких друзей.
Если вы видите огромную корзину с огурцами, и вы дарите её кому-то – вы совершите достойный поступок, ваша помощь окажется незаменимой, и вас оценят по достоинству.
Если же вы видите, как едите во сне огурец, а он оказывается горьким – ваши надежды не оправдаются, вместо радости вы огорчитесь. Но это будут временные неприятности, которые не повлияют на основной ход событий вашей жизни.
Источник: zhenskoe-mnenie