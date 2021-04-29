Точный гороскоп на четверг 29 апреля 2021 года для каждого знака зодиака индивидуально

Овен
Вам нужно уделить время своей семье. Для работы день не очень подходящий, поэтому лучше отложить все финансовые вопросы на другое время. Откажитесь от покупок сегодня.
Телец
Вы полны энергией для всякого рода свершений. Никому не разрешайте помешать вам. Вполне вероятная встреча с бывшей любовью, которая вновь может заиграть новыми красками.
Близнецы
В вашей семье кажется что все идеально, но перебарщивать с присутствием друг друга в вашей жизни не следует иначе эффект будет прямо противоположным. Обратите внимание на здоровье.
Рак
Вам стоит сегодня правильно расставить приоритеты и заниматься самыми важными делами. Не стоит браться за новые проекты - работайте и двигайтесь вперед так, как давно запланировали.
Лев
Для вас особенно удачны будут поездки, новые встречи и знакомства. Могут поступить новые предложения по работе. При правильной мотивации вас обязательно ждут успех.
Дева
Сегодня все сразу навалится на вас и ответственность начнет расти как снежный ком. Неприятности легко разрешатся, если вы проявите максимум тактичности и вежливости.
Весы
У вас все идет ровно и текуче. И это вас расслабляет. Отсутствие неприятностей вас расслабило и они теперь вполне могут начаться. Будьте осторожны и ко всему относитесь спокойнее.
Скорпион
Сегодня вам придется очень постараться, чтобы не вляпаться в неприятности. Из-за этого эмоциональное стояние может быть очень нестабильным, что может привести к конфликтам. Что бы ни случилось - не отказывайтесь от взятых на себя обязательств.
Стрелец
У вас день неблагоприятен для получения новых знаний и усвоения новой информации, потому что вас переполняют эмоции. Можно попробовать проявить себя в творчестве.
Козерог
Для вас просто невероятно благоприятный день. У вас везде удается и получается с первого раза. Как на работе, так и дома и в любви. Сегодня все зависит только от вас.
Водолей
Вам сегодня очень легко и комфортно. Сегодня вас будет клонить к экстраординарности. Будут манить новые перспективы, но будьте осторожны - все может быть не столь радужно.
Рыбы
Вам давно пора закончить со всеми ранее начатыми делами. На работе сегодня от вас много что зависит. Осмотритесь - кому-то может быть нужна ваша помощь.