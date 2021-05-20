Российский МИД ослабил ограничения на въезд и выезд граждан
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Российский МИД ослабил ограничения на въезд и выезд граждан

6:31:465/20/2021Фото: Flickr
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Консульский департамент МИД рассказал о том, что в ведомстве принято решение об ослаблении ограничений на въезд и выезд из страны.

Россияне смогут чаще выезжать за границу

Сегодня, 20 мая, стало известно о послаблении ограничениq на пересечение границы России.

Консульский департамент МИД сообщил о данном решении ведомства через Facebook. Теперь российскую сухопутную границу можно пересекать более одного раза для россиян с видом на жительство или гражданством другой страны. Такие же изменения касаются и обучающихся за рубежом или работающих там.

Также адвокаты и участники судебных процессов смогут въезжать через наземные пункты для участия в судах, проходящих на территории другой страны. Владельцы иностранной недвижимости смогут выехать в страну, где она находится.

Категория родственников, к которым можно заезжать из другой страны, расширена — теперь в нее входят супруги, родители, дети, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки, усыновители и усыновленные.

Ранее, в мае 2021 года МИД не рекомендовал выезжать россиянам за границу и советовал продумывать поездки. Как писал "Курьер. Среда. Бердск", решается вопрос об открытии российской границы с Турцией не раньше середины июня. По данным, предоставленным турецким источником, для того, чтобы ослабить ограничения на въезд в страну, прибудет делегация, которая оценит эпидемиологическую обстановку и примет решение.

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