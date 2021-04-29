29 апреля – Чистый четверг: погода на 29 апреля в Бердска, когда хозяйки спешат отмыть окна от зимы

Чем порадует погода завтра, 29 апреля, жителей Бердска и Новосибирска?
29 апреля – Чистый четверг, и православные верующие будут мыть окна. Будет ли погода этому благоволить?
Как сообщает ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС»,
29 апреля
Днем: +15...+17oC
Ночь ю: +3...+5
В течение суток облачно с прояснением, ночью местами небольшой дождь, днем преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туман. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 3-8 м\с, ночью местами порывы до 16 м\с.
В ближайшие два дня погода будет следующей:
30 апреля - +14...+16oC.
1 мая +11...+13oC.
Магнитное поле Земли ожидается спокойное 29, 30 апреля. Ухудшение условий КВ-радиосвязи маловероятны. Озоновый слой выше нормы.