Вальпургиева ночь – 2021: волшебные ритуалы на мистическую ночь 30 апреля на деньги, любовь и здоровье
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Вальпургиева ночь – 2021: волшебные ритуалы на мистическую ночь 30 апреля на деньги, любовь и здоровье

1:00:024/29/2021,Ирина НоваяФото: pixabay
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Во время Вальпургиевой ночи можно снять венец безбрачия или печать одиночества – облегчённый вариант венца.

Любители магических практик знают, что Вальпургиева ночь – это также Белтейн, праздник, заимствованный у кельтов


Вокруг Вальпургиевой ночи переплелись самые разные поверья. Для одних ночь с 30 апреля на 1 мая ассоциируется с разгулом нечисти и ведьмовскими шабашами, для других это праздник весны, цветения и пробуждения природы. Католики считают этот день святым, так как название «Вальпургиева» пошло от имени святой Вальбурги, чья память празднуется 1 мая.
Любители магических практик знают, что Вальпургиева ночь – это также Белтейн, праздник, заимствованный у кельтов. Первая майская полночь настолько заряжена смыслами, что её энергетика прекрасно подходит для ритуалов, способных повлиять на жизнь. В 2021 году Вальпургиеву ночь усиливает близость Пасхи, которая празднуется уже через сутки после Белтейна.

Ритуал на деньги С наступлением сумерек важно пойти в лес или парк и набрать там листья с 8 разных деревьев. К полуночи важно успеть вернуться домой и подготовить комнатное растение для пересадки в новый горшок. Собранные листья нужно будет закопать на разных уровнях грунта, а сверху посадить растение. Затем над ним пошептать: «Расти-цвети, Майское дерево, Луной благословлённое, силой одарённое. Листья-стебли покажи, мне достаток навяжи» После посадки важно тщательно ухаживать за растением. Его состояние предскажет новые прибыли, на которые можно повлиять. Для этого растение подкармливают соответственно его виду.

Ритуал на любовь
Во время Вальпургиевой ночи можно снять венец безбрачия или печать одиночества – облегчённый вариант венца. Для этого заранее собирают и подсушивают мать-и-мачеху и полынь. Если этих трав ещё нет, можно купить их в аптеке в сухом виде. Растения нужно измельчить и сложить в мешочек.
С наступлением Вальпургиевой ночи сухие травы высыпают на землю в виде круга, а в центре разводят маленький костёр. Пламя должно располагаться так, чтобы разгораясь, оно сожгло круг из трав. Когда это произойдет, важно с разбегу прыгнуть через костерок со словами:
«Венец треклятый с себя снимаю, в майском огне оставляю»
Золу от прогоревшего костра нужно закопать так, чтобы не осталось и следа костра. После этого весь май можно смело осуществлять решительные шаги по поиску любви – они увенчаются успехом.

Ритуал на здоровье
В Вальпургиеву ночь собирают молодые травы, едва проклюнувшиеся из-под земли. Какие именно срывать, должно подсказать чутьё – их будет видно в темноте лучше, чем остальные растения. Достаточно собрать небольшой пакетик.
Дома травы сразу же заваривают в воде, достаточно 1-2 литров. Отвар выливают в ведёрко и доливают тёплую воду. С этим ведром на рассвете выходят на открытое место и, стоя лицом к Солнцу, обливаются со словами:
«Ночь исходит, хворь уходит, Солнце растёт, весну ведёт. На тело водица, чтоб мне обновиться»
Важно заранее взять с собой полотенце, перед обливанием раздеться, а после вытереться насухо. Возможность обливаний желательно обсудить с врачом, не вдаваясь в подробности ритуала.

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