Как погиб ведущий ДНК Александр Колтовой: 7 мая - полгода

7 ноября 2020 года разбился на частном легкомоторном самолёте телеведущий канала НТВ Александр Колтовой. Обстоятельства его гибели обсуждают до сих пор, ведь погибшая вместе с ним блондинка была записана в бортовой журнал, как жена ведущего, хотя ею не являлась.
Жизненный путь Родился Александр в 1979 году в Москве. К 2001 году у него за спиной были Лицей информационных технологий и РГУНГ имени Губкина. Тогда же его позвали на реалити-шоу «За стеклом», откуда Александр ушёл, спустя неделю. По его словам, ведущие провоцировали участников на откровенные сцены, чтобы поднять рейтинг шоу. На проекте Александр познакомился с первой женой, Надеждой. Она была стилистом шоу «За стеклом». Через несколько лет ведущий развёлся, а позже нашёл вторую жену – Алину, которая родила Александру дочь. Именно они были семьёй ведущего на момент его гибели. За 20 лет Александр успел побывать телеведущим на каналах ТВ-6, ТВС, Москва 24, НТВ, 4 года проработал редактором программы «Галилео». Последние 2 года он работал на НТВ, где вёл передачи «ДНК» и «Звёзды сошлись».
Любовь к самолётам
По рассказам знакомых, Александр давно мечтал стать пилотом. Позже он приступил к воплощению мечты, обучаясь полётам с инструктором. Когда пилотский стаж составил более 100 часов, ведущий стал задумываться о собственном легкомоторном самолёте.
1 октября Александр купил «Piper Sport» RA-1381G у бизнесмена Аркадия Грачёва. Состояние самолёта было хорошим, заверил продавец. Покупка обошлась в 3 миллиона рублей, сумму Александр выплачивал пополам с другом. Часть денег ведущий взял в кредит. По рассказам знакомых Александра, оформляя займ, он познакомился с замдиректора банка Натальей Климовой.
Трагедия
Через месяц после покупки, Александр предложил новой знакомой прокатиться на самолёте. У Натальи было двое детей, у самого ведущего – жена с дочерью.
На подмосковном аэродроме «Мячково» Александр представил Наталью, как свою супругу. Этот факт зафиксировали в бортовом журнале. Ведущий заправил бак, сел со спутницей в кабину и попытался завести самолёт. По словам очевидцев, тот завёлся не с первого раза. В итоге взлететь удалось, пунктом назначения был Рыбинск.
В момент полёта над МКАДом, в самолёте начался пожар. Александр успел сообщить об этом диспетчеру и направил самолёт к полю для экстренной посадки под Люберцами. Но посадить самолёт не удалось – в момент удара о землю пожар усилился, и машина сгорела раньше, чем подоспели пожарные. Александр и Наталья погибли.
Из-за роковой записи в бортовом журнале, по интернету разошлась информация, что телеведущий погиб с женой, однако позже выяснилась подлинная личность погибшей.
Выводы экспертов
Официальное расследование трагедии продолжается. Удалось выяснить, что на момент падения, масляной бак был уже пуст, а винт не работал. Автор YouTube-канала об авиакатастрофах Игорь Зырянов считает, что возгорание сразу после взлёта должно было заставить лётчика развернуться и сесть на аэродроме старта. Но Александр продолжал лететь вперёд в поисках места для посадки.
Инструктор телеведущего по полётам Тимур Саттаров говорит, что место было сложно найти из-за многочисленных труб, столбов, опор ЛЭП. Возможно, за время поисков Александр успел надышаться угарным газом, отключился и потерял управление.
Винить в катастрофе неопытность пилота или неисправность самолёта – пока остаётся неясным.