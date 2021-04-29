Ретроградный Плутон-2021: с 27 апреля по 7 октября - как изменит жизнь знаков зодиака
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Ретроградный Плутон-2021: с 27 апреля по 7 октября - как изменит жизнь знаков зодиака

3:00:144/29/2021,Руби МирандаФото: pixabay
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Плутон будит вас, и, как и другие плохие планеты в астрологии, которые имеют дело с внешними отношениями - Сатурн или Уран - воздействия Плутона опасаются.

Плутон - это смерть, трансформация, секс, загробная жизнь, ревность и сильная эмоциональная энергия


Ретроградный Плутон уже здесь, и его влияние продлится шесть месяцев. С 27 апреля 2021 года по 7 октября 2021 года трем знакам зодиака придется нелегко, в большей степени, чем другим.

Ретроградный Плутон в Козероге может быть неприятным.

Когда мы говорим о ретроградном, мы обычно думаем о Меркурии, а когда мы думаем о ретроградном Меркурии, он редко кажется многообещающим или позитивным. Это сумасшедшее ретроградное действие, когда орбита планеты отводит энергию от Земли и заставляет нас чувствовать себя странно, пишет https://www.yourtango.com

Ретроградный Плутон - другое дело. Плутон вреден, и эта карликовая планета связана со знаком зодиака Скорпион, и в отличие от иллюзорного эффекта, который мы получаем с Меркурием rx, колебание Плутона реально.
Плутон - это смерть, трансформация, секс, загробная жизнь, ревность и сильная эмоциональная энергия. Плутон - это больше, чем напоминание о необходимости перепроверить свои технологии или убедиться, что на вашем компьютере есть резервная копия. Плутону плевать на ваши планы путешествий.

Плутон будит вас, и, как и другие плохие планеты в астрологии, которые имеют дело с внешними отношениями - Сатурн или Уран - воздействия Плутона опасаются.

И хотя Меркурий всегда является неумолимой звездой ретроградного шоу, каждая планета получает свою очередь, и, о боже, возможно, пришло время поразмыслить над идеей других планет и других ретроградов, таких как ...

Скажем так, мы все получим шанс почувствовать «притяжение» Плутона, хотя некоторые знаки будут более искажены и затянуты им, чем другие.

Близнецы, Рак и Скорпион, к сожалению, будут испытывать самые тяжелые времена во время ретроградного Плутона.


Чем известен Плутон и как это будет происходить здесь, на маленькой старой Земле ? Скажем так, Плутон - это темнота; например, темные мысли, сомнительные значения и подрывные идеи. И вот три признака, на которые особенно повлияет этот мрачный, зловещий переход ...

Вот как ретроградный Плутон больше всего влияет на эти 3 знака зодиака с 27 апреля 2021 года по 7 октября 2021 года:


Близнецы (21 мая - 20 июня):


Так же, как вы думали, что можете избежать наказания за убийство, бац-зум - этого не происходит. Совершенно верно - ретроградный Плутон будет играть для вас очень сильно, и этот путь войдет прямо на вершину ретроградного.

Хотя вы можете легко заработать деньги, вы также легко можете их потерять, что усилит ваше ощущение того, что вас засыпают плохими новостями. Как Близнецы, вы хотите, чтобы все получилось - для вас все означает, что план идет так, как должен, и этот чертов Плутон в небе просто не может позволить вам сделать это по-своему!

Плутон преуспевает в трансформации ... но он также хорош в том, чтобы убрать эту трансформацию, так что вы можете безопасно ожидать великих, больших мечтаний и их неизменного стремления в течение следующих нескольких месяцев. Вау, большое спасибо, Плутон.

Однако то, что вы увидите и испытаете больше всего в этот ретроградный сезон, - это тот коварный факт, что вы не можете избежать наказания с помощью тех же трюков, которые делали когда-то.




Рак (21 июня - 22 июля)


Когда вы так же чувствительны и сострадательны, как Рак, вы можете осознать себя как мишень для хулиганов, которые охотятся за чувствительными и сострадательными.

И угадайте, кто будет обедать в ближайшие полгода? Это ваш старый заклятый враг, Плутон , и он несет свою ношу, или, как мы, астрологи, называем это «ретроградным». Плутон здесь, и это означает, что вы собираетесь пройти испытание.







И как только вы думаете, что, наконец, добились некоторого прогресса, эта плутонская энергия вернется с грохотом, вернув вас обратно в место незащищенности и замешательства.



Здесь действительно что-то происходит с Плутоном и секретами; это означает, что если вы что-то скрываете от своего партнера - это не останется скрытым, и вполне возможно, что именно вы случайно обнаружите то, что никогда не должно было быть известно другому человеку.

Привыкайте к этому, позвольте подобным грубым действиям образовать черствость в вашем сознании. Вы справитесь с этим, но приготовьтесь к довольно незащищенным нескольким месяцам.




Поскольку никто на планете Земля никогда не обвинял вас в том, что вы слабохарактерны, это типичное ощущение интенсивности будет усилено до максимума с нынешним ретроградным Плутоном.

Да, вы загадочны, сексуальны и умны, но вы также собираетесь вводить в заблуждение, беспокоить и провокационировать. Следующие шесть месяцев вы будете вести себя плохо; ожидайте разбить сердца.

Бог подземного мира - современный правитель Скорпиона, поэтому вы могли бы подумать, что все эти ретроградные вещи будут обычным делом для вашего повседневного опыта ... это может быть правдой, но попробуйте переосмыслить, на что это похоже. вы, но с дополнительным обманом, дополнительными манипуляциями, дополнительными уловками ... о, это игра толкни и тяни, и вы здесь и звезда, и жертва.

Это сезон, когда важны все действия; Если вы сделали кого-то неправильно, это вернется к вам. Если вы не обращали внимания на то, что отчаянно требует вашего внимания - займитесь этим, Скорпион, потому что этот ретроград никого не ждет, даже ваше Королевское Я. Окупаемость - вот в чем все суть, и для вас вы будете раскупать ее, а также испытать это на собственном опыте.

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