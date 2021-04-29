Сегодня, 29 апреля, жители Бердска проснулись с хорошим настроением, ведь за окном яркое солнце. Как сообщают синоптики в четверг будет хоть и облачно, но с прояснениями. Отмечается, что в отдельных районах прольют небольшие дожди, а днем с грозами. Многие заметили, что Бердск окутал туман. Об этом также предупреждали метеорологи - туман будет и вечером 29 апреля.При этом сегодня будет дуть юго-западный ветер с порывами до 3-8 м/с, ночью местами порывы до 18 м/с, днём местами порывы до 16 м/с. Температура воздуха ночью составила +2, +7°С, при прояснениях до -3°С. А вот днем жителей Новосибирской области погода порадует - воздух прогреется до +12, +17°С, по югу до +22°С.
Жару до +22 пообещали синоптики жителям Бердска 29 апреля. Точный прогноз погоды на чистый четверг
8:25:014/29/2021
При этом сегодня будет дуть юго-западный ветер с порывами до 3-8 м/с, ночью местами порывы до 18 м/с, днём местами порывы до 16 м/с.
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!
Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.
Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.
Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться
меня радует
меня злит
мне всё равно
любопытно
От редакции
Как настроение?
Ваше мнение ценно: оставьте комментарий
Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования
На нашем сайте нельзя:
- нецензурно выражаться;
- писать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов;
- угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить";
- писать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания;
- прямо или косвенно способствовать разжиганию межнациональной розни, в том числе и ущемлению прав или оскорблению других пользователей сайта на основе их расы, национальности или религиозных убеждений;
- публиковать комментарии, содержащие рекламные материалы;
- публиковать комментарии, содержащие информацию о средствах и способах лишения жизни;
- публиковать комментарии, написанные целиком заглавными буквами;
- обсуждать действия модераторов;
- публиковать комментарии, противоречащие законодательству РФ.
Администрация имеет право на свое усмотрение удалять комментарии с элементами троллинга, то есть провоцирующие на флейм, конфликты, мешающие обсуждению, уводящие от темы, а так же комментарии, переводящие конструктивное обсуждение в перепалку, вброс клеветы, компромата и слухов. Решение по удалению подобных комментариев единолично принимает дежурный модератор.
БердскЖару до +22 пообещали синоптики жителям Бердска 29 апреля. Точный прогноз погоды на чистый четверг
8:25:01 4/29/2021
Какой сегодня церковный праздник 29 апреля 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
8:20:04 4/29/2021
На Чистый четверг свежие открытки на 29 апреля 2021 года и душевные поздравления для СМС
7:03:18 4/29/2021
БердскМагнитная буря 29 апреля 2021: Что подсказывает метеопатам гипотеза о вымерших в магнитный шторм динозаврах
6:11:33 4/29/2021
Бердск29 апреля – Чистый четверг: погода на 29 апреля в Бердска, когда хозяйки спешат отмыть окна от зимы
6:00:33 4/29/2021
К чему снятся огурцы свежие?
4:00:34 4/29/2021