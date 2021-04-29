Жару до +22 пообещали синоптики жителям Бердска 29 апреля. Точный прогноз погоды на чистый четверг
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Жару до +22 пообещали синоптики жителям Бердска 29 апреля. Точный прогноз погоды на чистый четверг

8:25:014/29/2021Фото: pixabay
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При этом сегодня будет дуть юго-западный ветер с порывами до 3-8 м/с, ночью местами порывы до 18 м/с, днём местами порывы до 16 м/с.

Погода радует
Погода радует
Сегодня, 29 апреля, жители Бердска проснулись с хорошим настроением, ведь за окном яркое солнце. Как сообщают синоптики в четверг будет хоть и облачно, но с прояснениями. Отмечается, что в отдельных районах прольют небольшие дожди, а днем с грозами. Многие заметили, что Бердск окутал туман. Об этом также предупреждали метеорологи - туман будет и вечером 29 апреля.
При этом сегодня будет дуть юго-западный ветер с порывами до 3-8 м/с, ночью местами порывы до 18 м/с, днём местами порывы до 16 м/с. Температура воздуха ночью составила +2, +7°С, при прояснениях до -3°С. А вот днем жителей Новосибирской области погода порадует - воздух прогреется до +12, +17°С, по югу до +22°С.
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