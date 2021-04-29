Забор психиатрической больницы рухнул на пешеходный тротуар в Новосибирске
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Забор психиатрической больницы рухнул на пешеходный тротуар в Новосибирске

12:42:214/29/2021Фото: Фото со страницы Ростислава Антонова в социальной сети «ВКонтакте»
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Памятник культурного наследия на улице Владимировской разваливается.

Кирпичи засыпали пешеходный тротуар


В Новосибирске утром 29 апреля рухнул забор психбольницы на ул. Владимировской. Кирпичи засыпали пешеходный тротуар, сообщает Сиб.фм. Подробности происшествия описал депутат горсовета и руководитель организации защиты прав потребителей «Гражданский патруль» Ростислав Антонов на своей странице «ВКонтакте».

- В Государственной Новосибирской клинической психиатрической больнице № 3 на ул. Владимировской, похоже, день открытых дверей. Забор устал, – написал депутат.

На фото заметно, что одна часть ограждения зацепилась за деревья, а другая разлетелась по тротуару.

Руководитель «Гражданского патруля» добавил, что готовит запрос в администрацию области с просьбой объяснить случившееся.

- Данный объект является объектом культурного наследия. Хотелось бы понимать, почему его довели до такого состояния, что он рассыпался», – отметил Антонов.

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