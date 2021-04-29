Радоница 2021: Расписание автобусов на 2, 8, 9 и 11 мая в Бердске

Организации отдельных маршрутов к храмам для жителей Бердска в Пасху, 2 мая, не планируется. Зато в День Победы (и накануне него) и в Родительский день, 11 мая, будут работать специальные маршруты. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» рассказала начальник отдела транспорта и дорожного хозяйства администрации города Надежда Нятина.
- 8, 9 мая до территории кладбища будут следовать дополнительные автобусы с остановки Вокзал. Два автобуса начнут работу с 8 утра до 15-00 с интервалом 30 минут. 11 мая, в родительский день, до территории кладбища с вокзала перевозить пассажиров будут 7 автобусов с интервалом 8 минут и 4 автобуса с Микрорайона с интервалом 15 минут, - уточнила она.
Также об организации традиционных коротких маршрутов до кладбища сказала директор Бердского ПАТП Елена Бороздина. Автобусы будут ходить от остановок «Вокзал» и «Черемушки».
- В каждом автобусе действуют льготы для пенсионеров и других льготных категорий граждан, - добавила она в беседе с журналистом «Курьер. Среда. Бердск».
Между тем, в Новосибирске вечером 1 мая запустят дополнительные троллейбусы, курсирующие по специальным маршрутом до городских храмов. Об этом сообщили в управлении пассажирских перевозок мэрии Новосибирска.