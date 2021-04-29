Что нельзя делать в Чистый четверг 29 апреля и как нужно убираться и мыться

29 апреля 2021 года - Чистый четверг.
Откуда пошло название?
В этот в церквях зачитывают выдержки из Евангелия с описание событий Тайной вечери, которую в честь еврейского праздника Песах провел Иисус Христос со своими учениками. Во время вечери он раздал ученикам хлеб и вино, введя этим самым причастие, рассказал ученикам о том, что один из них Его предал и ему грозит скорая смерть, а также омыл ноги каждому ученику.
Ученики были обескуражены - как это Учитель снизошел до того, чтобы мыть ноги своим ученикам. На что Иисус ответил, что все мы перед Богом в равном положении. Он сказал им, что именно таки нужно относиться к своему ближнему, что в этом и есть любовь - делать для человека то, что ты в силах сделать. Он дал наказ своим ученикам так и жить с любовью к ближнему, это был истинный пример смирения и любви.
В храмах на богослужениях старший по чину священник омывает ноги двенадцати священникам. Прихожане стараются обязательно сегодня причаститься.
Традиции
А в народе принято в этот день заниматься наведение абсолютного порядка в доме.
Первое умывание нужно сделать до восхода солнца. Считается, что вода в это время обладает наиболее полезными свойствами. Затем идут на богослужение, а после него занимаются уборкой.
Сегодня нужно убраться везде-везде. Чем больше вещей в доме вы проверите и уберете, тем благополучнее будет ваш дом в будущем году. Перебирали вещи в шкафах, отодвигали мебель, стирала шторы, устраивали большую стирку, обязательно перемывали полы, двери и окна.
Если у вас осталась прошлогодняя четверговая соль, то сегодня ее использовали для уборки - добавляли в ведро с водой и этой водой особенно важно было вымыть окна и двери - это приносило финансовую удачу.
Воду. которую вы использовали в тазах и ведрах, рекомендуется выливать не в канализацию, а подальше от дома - там где ничего ценного не растет. Вода в чистый четверг смывает весь негатив, который был в доме в течение года избавиться от него нужно подальше.
После уборки тщательно мылись сами. В этот день было принято топить бани и париться и отмываться. Либо принять хорошенько ванну. Те, кто заготовил четверговое мыло - использовали его. Для этого кусок мыла со среды на четверг на всю ночь нужно было оставить на улице. Оно за ночь заряжалось свойствами, могущими снять порчу и сглаз. Хранили его весь год, используя только в моменты надобности.
После мытья приступали к изготовлению куличей и окрашиванию яиц.
Что нельзя делать в Чистый четверг?
В Чистый четверг нельзя игнорировать уборку дома. Тот кто проигнорирует эту традицию - будет жить в нужде и разрухе весь будущих год. Не будет никакой удачи.
Запрещено сегодня испытывать негативные эмоции - день должен был наполнен радостной энергетикой очищения. Причем очищения не только в доме, но и душевного. Запрещено ругаться, ссориться, обижаться и обижать других.
Запрещено сегодня лениться - нужно сделать как можно больше всего.
Запрещается в Чистый четверг одалживать что-то из дома, иначе вас ждет бедность и недостаток во всем.
Запрещено приступать к выпечке куличей и окрашиванию яиц, покуда в доме не наведен порядок. Нельзя оставлять на ночь грязную посуду и замоченное белье.