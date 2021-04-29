Именем Шкулова и братьев Заволокиных назовут новые улицы микрорайона Южного в Бердске

Заседание Межведомственного координационного совета по сохранению, использованию и популяризации объектов историко-культурного наследия состоялось 28 апреля в администрации Бердска. Одним из вопросов, которые обсуждались на заседании, был вопрос о присвоении улицам города имен Героя Социалистического Труда, участника Великой Отечественной войны, Почетного гражданина Бердска Александра Шкулова и Братьев Заволокиных.
Директор отдела культуры Бердска Оксана Мокриенко рассказала, почему и кем предлагается присвоить эти имена городским улицам. - Братьев Заволокиных все у нас в городе знают, представлять их не надо. Родители Александра и Геннадия жили в Бердске, поэтому и возникло это предложение. У нас есть прямая связь с семьей Заволокиных. Сейчас и Захар, и Анастасия периодически приезжают в Бердск к нам с программами «Играй, гармонь». И коллективы нашей музыкальной школы — это коллектив «Свечечка», баянисты принимают участие в съемках программы в Москве. В ансамбле «Играй, гармонь» работают наши бердчане. Поэтому и выносим такое предложение. Тем более, что 2022 год объявлен президентом Путиным годом народного искусства и культурного наследия народов России, поэтому это будет уместно. По поводу Александра Николаевича Шкулова. Всем знакомо это имя. Он Герой Социалистического Труда. Это бердчанин, который прославил город Бердск не только в России, а на мировом уровне. Предложение было вынесено от инициативной группы ветеранов ПО «Вега», я думаю надо поддержать предложения. Были и депутатские обращения о присвоении этих имен,- объяснила Оксана Михайловна.
Вице-мэр Бердска Владимир Захаров поинтересовался, есть ли в Бердске безымянные улицы. Начальник управления градостроительства администрации Дмитрий Есиков заверил собравшихся, что безымянные улицы есть, в частности на микрорайоне Южный. Владимир Захаров предложил отправить в комиссию по топонимике ходатайство от совета о присвоении имен Шкулова и братьев Заволокиных улицам Бердска.