"Авангард" обыграл ЦСКА и стал победителем Кубка Гагарина

Хоккеисты «Авангарда» одержали победу над московским ЦСКА в финале Кубка Гагарина. Омский клуб впервые за всё время завоевал этот трофей. Раньше хоккеисты выигрывали только чемпионат России в 2004 году.
Команды уже боролись друг с другом в финале 2019 года - в прошлом году турнир не продолжился из-за пандемии коронавируса. Тогда ЦСКА стал победителем со счетом 4-0 и первый раз получил эту награду.
Прежде одерживали победу в Кубке Гагарина такие команды как: казанский "Ак Барс", московское "Динамо", магнитогорский "Металлург", петербургский СКА и уфимский "Салават Юлаев".