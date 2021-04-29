"Авангард" обыграл ЦСКА и стал победителем Кубка Гагарина
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29.04
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"Авангард" обыграл ЦСКА и стал победителем Кубка Гагарина

12:47:484/29/2021Фото: Скриншот из видео
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Омский клуб ранее выигрывал чемпионат России только в 2004 году.

Соперники встречались между собой и в предыдущем финале


Хоккеисты «Авангарда» одержали победу над московским ЦСКА в финале Кубка Гагарина. Омский клуб впервые за всё время завоевал этот трофей. Раньше хоккеисты выигрывали только чемпионат России в 2004 году.

Команды уже боролись друг с другом в финале 2019 года - в прошлом году турнир не продолжился из-за пандемии коронавируса. Тогда ЦСКА стал победителем со счетом 4-0 и первый раз получил эту награду.

Прежде одерживали победу в Кубке Гагарина такие команды как: казанский "Ак Барс", московское "Динамо", магнитогорский "Металлург", петербургский СКА и уфимский "Салават Юлаев".

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финалАвангардкубок ГагаринаЦСКА
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