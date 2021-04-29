Как правильно мыться и убираться 29 апреля 2021 на Чистый четверг: чтобы Бог простил грехи
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Как правильно мыться и убираться 29 апреля 2021 на Чистый четверг: чтобы Бог простил грехи

2:20:254/29/2021Фото: Курьер.Среда.Бердск
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Сегодня было запрещено портить светлую очищающую энергетику дня своим плохим настроением. Не разрешалось ругаться, ссориться, выяснять кто прав, а кто - нет. 

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Уборка в доме сегодня главная традиция


Наверное, сегодня нет такого жилья, где бы хозяюшки не приступили к уборке. Чем тщательнее уборка в Чистый четверг - тем благополучнее пройдет будущий год.

Это главная традиция Великого четверга на Страстной неделе.

Также в этот день считалось, что первое умывание нужно сделать рано утром до восхода солнца - в это время водичка обладает уникальными свойствами - она дарит силу, энергию и удачу.

Убираться нужно было очень тщательно. Сегодня менялось постельное белье, шторы и занавески, обновлялись полотенца в доме. Меняли скатерти и одеяла. Все, что вы сегодня могли сделать чище - положено было очистить. В этот день было принято  делать перестановку вещей в доме для будущего достатка, при этом особое внимание уделялось полу, дверям и окнам - все должно было сиять чистотой.

Если оставалась с прошлого года четверговая соль, то ее добавляли в воду для уборки, причем эту воду нельзя было выливать потом в канализацию - выносили ведро подальше от дома и выливали на землю там, где ничего не растет. Четверговая соль, как мощный оберег, смывала в доме все то, что приносила вам болезни и несчастья, поэтому этот негатив можно было слить только в неплодородную землю.

Только после окончания уборки шли в бани. Те, кто заготовил мыло со вчера, мылись именно с этим четверговым мылом - оно смывало сглазы и порчи, а также болезни. Для этого кусок любого мыла выносили на всю ночь со среды на четверг на улицу и утром брали его. После мытья - хранили его весь год, используя в необходимых случаях.

Так, чистыми и в свежей одежде, приступали к выпечке куличей и занимались окрашиванием яиц к Пасхе.

Запреты


Сегодня было запрещено портить светлую очищающую энергетику дня своим плохим настроением. Не разрешалось ругаться, ссориться, выяснять кто прав, а кто - нет.

Нельзя было на ночь оставлять невымытой посуду или не достиранное белье. Нельзя было оставлять тесто на завтра - все работы должны были быть закончены в четверг. а крайнем случае - до восхода солнца в пятницу.

Запрещено было сегодня отдавать что то из дома в долг. Ни соль, ни хлеб, ни что-то еще.

 

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