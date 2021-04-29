Гиперзвуковые самолеты пугают в 29 апреля жителей Бердска. Смотрите видео
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Гиперзвуковые самолеты пугают в 29 апреля жителей Бердска. Смотрите видео

12:39:284/29/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Вполне вероятно, что воздушные суда готовятся к параду в честь дня Победы в Новосибирске.

В небе Бердска снова слышен гул вертолетов
В небе Бердска снова слышен гул вертолетов



Сегодня, 29 апреля, в небе Бердска снова гремит гул самолетов. По наблюдениям "Курьер. Среда. Бердск", в небе не летают вертолеты. Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", шум летающих объектов в последний раз напугал горожан 22 апреля.

Тогда в пресс-службе ЦВО Новосибирска сообщили, что полеты выполнялись по установленному маршруту и безопасных высотах.

- Экипажи транспортно-боевых вертолетов Ми-8АМТШ-В "Терминатор" и ударных МИ-24 Центрального военного округа (ЦВО) отработали ночные учебно-тренировочные полеты в небе над Новосибирском. В ходе ночных учебно-тренировочных полетов вертолетчики выполнили полеты по заданному маршруту с разведкой целей, а также слаженность действий в составе боевых звеньев при совместном маневрировании и заходе на цель с использованием навигационных приборов. В учебно-тренировочных полетах транспортной авиации были задействованы более 10 единиц техники, а также около 50 военнослужащих из числа летного, инженерно-технического состава. Отдельный вертолетный полк входит в состав общевойскового объединения ВВС ПВО ЦВО и дислоцируется на территории военного аэродрома в Толмачево, - сообщили "Курьер. Среда. Бердск" в ЦВО сегодня, 23 апреля.

Вполне вероятно, что воздушные суда готовятся к параду в честь дня Победы в Новосибирске. Более точный ответ от ЦВО Новосибирска читайте в ближайшее время.

Авто видео "Курьер. Среда. Бердск"

Авто видео "Курьер. Среда. Бердск"

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