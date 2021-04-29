Губернатор Андрей Травников открыл новый тепличный комплекс в Новосибирском районе
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
29.04
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Губернатор Андрей Травников открыл новый тепличный комплекс в Новосибирском районе

12:38:474/29/2021Фото: nso.ru
0

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников и учредитель ГК «Горкунов» Борис Горкунов приняли участие в торжественном открытии тепличного комплекса «Обской» и обсудили перспективы развития тепличной отрасли в регионе.

Инвестиционный проект по строительству тепличного комбината «Обской» реализован в 2019-2021 гг


В присутствии главы региона состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между министерством сельского хозяйства Новосибирской области, ГК «Горкунов», Новосибирским государственным аграрным университетом. Губернатору Андрею Травникову представили площадку по выращиванию различных сортов салата.

«Я уверен, что ситуация на продовольственном рынке Новосибирска с появлением нового тепличного комплекса изменится. Мы прекрасно понимаем, что такой лёгкий продукт как салат в своей себестоимости содержит большую транспортную, логистическую составляющую. А когда производство здесь, под боком, практически на границе с Новосибирском, конечно, мы надеемся, что это повлияет на рыночные цены на эту продукцию в наших магазинах», – подчеркнул Андрей Травников.

Учредитель ГК «Горкунов» Борис Горкунов отметил современный технологический уровень нового производства. «Высокий уровень автоматизации, очень высокий уровень требований по питанию, защите растений. Большую роль играет себестоимость продукции, здесь она – по сравнению с нашими конкурентами – в два раза ниже. Мощности нового комбината достаточно для обеспечения зоны не только Сибирского федерального округа, но и даже Дальнего Востока», – считает он.

Инвестиционный проект по строительству тепличного комбината «Обской» реализован в 2019-2021 гг. на территории Новосибирского района. Площадь комбината – 6 га, в том числе 2 га предназначено для выращивания салатов, 4 га – для выращивания огурцов. Производительность комбината составляет до 6,952 тыс. тонн овощей в год. Запуск в строй тепличного производства позволит создать 145 новых рабочих мест. Проект реализован с применением мер государственной поддержки.

Следующий инвестиционный проект ГК «Горкунов» – строительство селекционного семеноводческого центра в Колыванском районе. Проект одобрен Советом по инвестициям Новосибирской области в январе 2020 года.


Источник: Департамент информационной политики администрации Губернатора и Правительства Новосибирской области

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
губернатортеплицаагро
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Обеспечат область местными овощами?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    БердскГрафик работы почты России на майские праздники-2021 в Бердске и Новосибирске
    12:04:36 4/29/2021
    График работы почты России на майские праздники-2021 в Бердске и Новосибирске
    БердскКровавая красная луна 28 апреля взошла над Бердском. Смотрите фото
    11:32:40 4/29/2021
    Кровавая красная луна 28 апреля взошла над Бердском. Смотрите фото
    В СИЗО отправил суд пьяницу без прав, который сбил насмерть 10-летнюю девочку под Новосибирском
    11:22:54 4/29/2021
    В СИЗО отправил суд пьяницу без прав, который сбил насмерть 10-летнюю девочку под Новосибирском
    БердскГрафик работы Сбербанка с 1 по 10 на майские праздники-2021
    11:21:07 4/29/2021
    График работы Сбербанка с 1 по 10 на майские праздники-2021
    БердскЧто известно о пропавшем 2 недели назад 58-летнем егере Сергее Чумаке из Бердска после шторма на реке Мильтюш. Подробности инцидента
    11:06:45 4/29/2021
    Что известно о пропавшем 2 недели назад 58-летнем егере Сергее Чумаке из Бердска после шторма на реке Мильтюш. Подробности инцидента
    БердскМэр Бердска продлил путь двух маршруток: Дачникам сократили 300 м от остановки "Юбилейный" до понтонного моста через Гуменку
    11:02:30 4/29/2021
    Мэр Бердска продлил путь двух маршруток: Дачникам сократили 300 м от остановки "Юбилейный" до понтонного моста через Гуменку
    БердскХорошие новости для Бердска от магазина русской кухни «Добрянка»!
    10:51:30 4/29/2021
    Хорошие новости для Бердска от магазина русской кухни «Добрянка»!
    Экс-участница «Тату» Юлия Волкова стала кандидатом в Госдуму от «Единой России»
    10:30:28 4/29/2021
    Экс-участница «Тату» Юлия Волкова стала кандидатом в Госдуму от «Единой России»
    Точный гороскоп на четверг 29 апреля 2021 года для каждого знака зодиака индивидуально
    10:20:50 4/29/2021
    Точный гороскоп на четверг 29 апреля 2021 года для каждого знака зодиака индивидуально
    На видео попало нападение психом на 16 детей в детском саду Китая. Двое малышей погибли
    9:59:02 4/29/2021
    На видео попало нападение психом на 16 детей в детском саду Китая. Двое малышей погибли