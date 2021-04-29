Губернатор Андрей Травников открыл новый тепличный комплекс в Новосибирском районе

В присутствии главы региона состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между министерством сельского хозяйства Новосибирской области, ГК «Горкунов», Новосибирским государственным аграрным университетом. Губернатору Андрею Травникову представили площадку по выращиванию различных сортов салата.
«Я уверен, что ситуация на продовольственном рынке Новосибирска с появлением нового тепличного комплекса изменится. Мы прекрасно понимаем, что такой лёгкий продукт как салат в своей себестоимости содержит большую транспортную, логистическую составляющую. А когда производство здесь, под боком, практически на границе с Новосибирском, конечно, мы надеемся, что это повлияет на рыночные цены на эту продукцию в наших магазинах», – подчеркнул Андрей Травников.
Учредитель ГК «Горкунов» Борис Горкунов отметил современный технологический уровень нового производства. «Высокий уровень автоматизации, очень высокий уровень требований по питанию, защите растений. Большую роль играет себестоимость продукции, здесь она – по сравнению с нашими конкурентами – в два раза ниже. Мощности нового комбината достаточно для обеспечения зоны не только Сибирского федерального округа, но и даже Дальнего Востока», – считает он.
Инвестиционный проект по строительству тепличного комбината «Обской» реализован в 2019-2021 гг. на территории Новосибирского района. Площадь комбината – 6 га, в том числе 2 га предназначено для выращивания салатов, 4 га – для выращивания огурцов. Производительность комбината составляет до 6,952 тыс. тонн овощей в год. Запуск в строй тепличного производства позволит создать 145 новых рабочих мест. Проект реализован с применением мер государственной поддержки.
Следующий инвестиционный проект ГК «Горкунов» – строительство селекционного семеноводческого центра в Колыванском районе. Проект одобрен Советом по инвестициям Новосибирской области в январе 2020 года.
Источник: Департамент информационной политики администрации Губернатора и Правительства Новосибирской области