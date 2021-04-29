Сибиряк нелепо погиб, когда резал свинью
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Сибиряк нелепо погиб, когда резал свинью

12:57:564/29/2021
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Мужчина нанес себе удар в область правого бедра.

Мужчина промахнулся, убивая поросенка


Житель села в Тарском районе Алексей Ч. хотел заколоть соседского поросенка. Несмотря на большой опыт в забое скота, что-то пошло не так. В итоге произошла нелепая трагедия.

— Во дворе дома № 14 по ул. Калинина в селе Зубовка был обнаружен труп 46-летнего местного жителя с ножевым ранением в области правого бедра. Свидетели произошедшего пояснили, что данную травму погибший причинил себе сам в ходе забоя свиньи, — сообщили в полиции области.

В данный момент правоохранительные органы выясняют все подробности происходящего. По факту гибели мужчины проводят проверку.

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смертьнесчастный случайсвинья
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