Сибиряк нелепо погиб, когда резал свинью

Житель села в Тарском районе Алексей Ч. хотел заколоть соседского поросенка. Несмотря на большой опыт в забое скота, что-то пошло не так. В итоге произошла нелепая трагедия.
— Во дворе дома № 14 по ул. Калинина в селе Зубовка был обнаружен труп 46-летнего местного жителя с ножевым ранением в области правого бедра. Свидетели произошедшего пояснили, что данную травму погибший причинил себе сам в ходе забоя свиньи, — сообщили в полиции области.
В данный момент правоохранительные органы выясняют все подробности происходящего. По факту гибели мужчины проводят проверку.