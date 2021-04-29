Что категорически запрещено делать при ДТП, объяснил юрист

Если вы попали в аварию, нужно придерживаться правил дорожного движения, а также не нельзя терять благоразумие, сообщил специалист московской коллегии адвокатов «Защита» Анатолий Миронов.
- Первичные действия в случае аварии перечислены в Правилах дорожного движения и пренебрегать ими ни при каких обстоятельствах нельзя», — говорит адвокат.
При аварии следует остановить автомобиль и зафиксировать его на месте. Из машины запрещается выходить, если не приведен в действие стояночный тормоз и не работает аварийная сигнализация. После ДТП нужно установить знак аварийной остановки.
- Даже в случае, если есть пострадавшие, нельзя оставлять автомобиль неподвижным, если он блокирует движение других транспортных средств. Но предварительно необходимо зафиксировать, в том числе средствами фотосъемки или видеозаписи, положение транспортных средств, — объяснил Миронов.
Юрист отметил, что нужно оказать посильную помощь пострадавшим. Вызвать врачей и полицейских тоже необходимо. Он добавил, что во время аварии нельзя нарушать закон и терять здравый смысл.