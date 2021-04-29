Мужчина в маске напал на школьницу у лицея №7

В Красноярске снова совершено нападение на ребенка. В этот раз неизвестный мужчина в маске схватил девочку и стал тащить её за гаражи. Школьница смогла вырваться и убежать. Инцидент произошел возле 7 лицея, сообщает Telegram-канал «Прима».
В полиции рассказали, что родители ребенка подали заявление о нападении. Материалы дела переданы в Следственный комитет. Злоумышленник до сих пор не пойман.
Напомним, вчера в Красноярске задержали похитителя 8-летнего мальчика. Он несколько недель уговаривал ребенка "пожить" с ним. В итоге ребенок согласился. Около 150 правоохранителей и волонтеров искали мальчика сутки и наконец-то нашли. Пока мальчика искали, СК возбудил уголовное дело по статье убийство малолетнего. Ребенок находился в заброшенном доме. Как сообщает краевое СК, мужчина совершал преступления в отношении ребенка.
- Злоумышленник привез его в заброшенный дом в центре города, где незаконно удерживал и совершил в отношении школьника преступление. В ближайшее время будет проведен допрос мужчины и ребенка с целью установления всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщает СК.