Расписание электричек в Москве с 1 по 10 мая 2021: что изменилось
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Расписание электричек в Москве с 1 по 10 мая 2021: что изменилось

2:27:174/29/2021Фото: М. Денисова. Mos.ru
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На майские каникулы скорректировано и движение нескольких экспрессов.

Изменения коснутся нескольких межрегиональных экспрессов
Изменения коснутся нескольких межрегиональных экспрессов


Из-за майских праздников 2021 в Москве изменится расписание движения пригородных поездов. Изменения затронут  и движение электричек из Москвы в областные центры соседних регионов.

График движения: 

1 и 8 мая электрички пойдут по расписанию субботы;

2, 3, 9 и 10 мая — по расписанию воскресенья;

4 мая — вторника;

5 мая — среды;

6 мая — четверга;

7 мая — пятницы;

11 мая — понедельника.

На майские каникулы скорректировано и движение нескольких экспрессов -  рейсы между Москвой и Рязанью, Калугой, Тулой, Владимиром, Александровом, Большой Волгой и станцией Крутое.

Со всеми изменениями в расписании пригородных поездов можно ознакомиться на вокзалах и станциях, а также на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам».

Напомним,  с 1 по 10 мая включительно в России объявлены непрерывными выходными днями. Такое решение принял президент страны Владимир Путин основываясь на предложении главного санитарного врача России Анны Поповой.

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