Расписание электричек в Москве с 1 по 10 мая 2021: что изменилось

Из-за майских праздников 2021 в Москве изменится расписание движения пригородных поездов. Изменения затронут и движение электричек из Москвы в областные центры соседних регионов.
График движения:
1 и 8 мая электрички пойдут по расписанию субботы;
2, 3, 9 и 10 мая — по расписанию воскресенья;
4 мая — вторника;
5 мая — среды;
6 мая — четверга;
7 мая — пятницы;
11 мая — понедельника.
На майские каникулы скорректировано и движение нескольких экспрессов - рейсы между Москвой и Рязанью, Калугой, Тулой, Владимиром, Александровом, Большой Волгой и станцией Крутое.
Со всеми изменениями в расписании пригородных поездов можно ознакомиться на вокзалах и станциях, а также на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам».
Напомним, с 1 по 10 мая включительно в России объявлены непрерывными выходными днями. Такое решение принял президент страны Владимир Путин основываясь на предложении главного санитарного врача России Анны Поповой.