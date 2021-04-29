Выходные в мае 2021: Объявлен ли сокращенным рабочим днем 30 апреля?

Ввиду празднования Дня труда и Дня Победы россияне в этом году будут отдыхать с 1 по 10 мая включительно. Советующий указ подписал Владимир Путин 23 апреля. А перед выходными - 30 апреля- жителей нашей страны ожидает сокращенный на час рабочий день.
Следующие трехдневные выходные ждут россиян 12 июня в связи с празднованием дня России.
Майские праздники 2021 года не должны были оказаться столь длинными. Предполагалось, что у россиян будут трехдневные выходные дважды - с 1 по 3 числа, а также три дня на День Победы - с 8 по 10 мая. Две первые рабочие недели месяца должны были длиться по четыре дня.
Довольно неожиданно всё изменилось 23 апреля, когда глава Роспотребнадзора Анна Попова попросила президента страны увеличить майские праздники - фактически превращая их в небольшой карантин на фоне третьей волны пандемии. Владимир Путин быстро согласился.
В итоге короткой рабочей недели с 4 по 7 мая для большинства россиян не будет - эти дни объявлены выходными "с сохранением заработной платы".