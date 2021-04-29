Выходные в мае 2021: Объявлен ли сокращенным рабочим днем 30 апреля?
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Выходные в мае 2021: Объявлен ли сокращенным рабочим днем 30 апреля?

3:38:024/29/2021Фото: pixabay.com
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Ввиду празднования Дня труда и Дня Победы россияне в этом году будут отдыхать с 1 по 10 мая включительно.

Продолжительность работы сокращается на один час


Ввиду празднования Дня труда и Дня Победы россияне в этом году будут отдыхать с 1 по 10 мая включительно. Советующий указ подписал Владимир Путин 23 апреля. А перед выходными - 30 апреля- жителей нашей страны ожидает сокращенный на час рабочий день.

Следующие трехдневные выходные ждут россиян 12 июня в связи с празднованием дня России.

Майские праздники 2021 года не должны были оказаться столь длинными. Предполагалось, что у россиян будут трехдневные выходные дважды - с 1 по 3 числа, а также три дня на День Победы - с 8 по 10 мая. Две первые рабочие недели месяца должны были длиться по четыре дня.

Довольно неожиданно всё изменилось 23 апреля, когда глава Роспотребнадзора Анна Попова попросила президента страны увеличить майские праздники - фактически превращая их в небольшой карантин на фоне третьей волны пандемии. Владимир Путин быстро согласился.

В итоге короткой рабочей недели с 4 по 7 мая для большинства россиян не будет - эти дни объявлены выходными "с сохранением заработной платы".

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выходныеработасокращенный день
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