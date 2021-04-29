Что нельзя делать на великий праздник Пасхи 2 мая 2021: что делать с оставшейся пасхальной едой

Великое Светлое Христово Воскресение отмечается православными 2 мая 2021 года. В этот день все верующие идут в храмы на торжественные богослужения и несут для освящения корзинки с пасхальной снедью. В корзинки ставят куличи, яйца, можно поставить кагор и четверговую соль. Можно нести и другие продукты, но это не обязательно.
Священники призывают не приносить слишком много еды на освящение, поскольку это всего лишь благочестивая традиция, а Господу все равно - освятили вы кулич перед едой или нет. Также многие потом не знают, что делать с остатками освященной еды. Кто то считает, что их нужно сжигать, либо топить в реке, либо закапывать в землю. Церковь не считает, что это оправданно, поскольку освящение еды не делает ее святой, это всего лишь благословление на принятие пищи. Поэтому не относитесь к еде, как к иконе или нательному кресту- то, что нужно выбросить, можно смело выбрасывать и не верить в суеверия.
Если напекли и освятили много куличей и понимаете. что не рассчитали свои силы и не сможете потом все это съесть - можно раздать пищу бедным или принести ее в храм - ее раздадут малоимущим семьям, находящимся под опекой церкви.
Другие запреты
В Пасху строго запрещено грустить, плакать, быть в плохом настроении.
Нельзя ругаться и отказывать в помощи, нельзя выяснять отношения. Запрещено строго ходить на кладбище и поминать умерших. Пасха - это большой праздник победы жизни над смертью. Скоро, 11 мая 2021 года, будет Радоница и вы сможете отдать дань памяти своим умершим.
Нельзя в Пасху работать. Это касается той работы, которую можно отложить на другое время. Разумеется, можно и нужно мыть посуду после еды, разогревать блюда, можно умываться и чистить зубы.
Запрещено работать в огороде. Эти работы нужно было завершить до празднования Пасхи либо перенести их на несколько дней вперед. Но если работа не сложная и вы очень переживаете за погибающую рассаду, то, конечно, лучше высадить ее и продолжать праздновать со спокойным сердцем.
Строго запрещено заниматься рукоделием. Эта работа не может быть срочной и неотложной.
Сегодня запрещены свадьбы, крещения, венчания, поминки.