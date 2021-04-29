Основатель и генеральный директор мессенджера Telegram Павел Дуров заявил о создании групповых видеозвонков. Предполагается, что новая функция появится уже в мае.- Демонстрация экрана, шифрование, шумоподавление, поддержка настольных компьютеров и планшетов — все, что вы можете ожидать от современного инструмента для видеоконференций, но с пользовательским интерфейсом, скоростью и шифрованием на уровне Telegram, - написал он. - Что касается видозвонков, то уже в мае мы добавим в наши голосовые чаты видеозмерение, что сделает Telegram мощной платформой для видеосвязи. Совместное использование экрана, шифрование, шумоподавление, поддержка компьютеров и планшетов – тут будет всё, что вы можете ожидать от современного сервиса видеоконференций, с приятным дополнением в виде пользовательского интерфейса Telegram и высоким уровнем безопасности и быстродействия.
Telegram запускает групповые видеозвонки с шифрованием в мае 2021
3:28:584/29/2021
"Совместное использование экрана, шифрование, шумоподавление, поддержка компьютеров и планшетов – тут будет всё, что вы можете ожидать от современного сервиса видеоконференций, с приятным дополнением в виде пользовательского интерфейса", - сказал создатель мессенджера.
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