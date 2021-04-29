Почему самолет с Навальным улетел на запасной аэродром 17 января 2021, открыл секрет глава Внуково

17 января произошло странное происшествие. Самолет в котором находился Навальный во время прилета из Берлина во Внуково, решил повернуть на запасной аэропорт - в Шереметьево.
- Это была случайность. Никому в здравом уме и твердой памяти не придет в голову это делать (менять аэропорт прибытия) просто так, — заявил в интервью РБК председатель совета директоров Внуково Виталий Ванцев.
В середине января, в тот момент был большой снегопад из-за которого закрывались Шереметьево и Домодедово, поскольку они не успевали расчищать полосу от снега. Тогда все самолеты прилетали во Внуково как в запасной аэропорт.
Когда же приземлялся самолет с Алексеем Навальным, то Внуково наоборот не могло принимать рейсы. Причиной послужил также непрерывный снегопад. Колонны снегоуборочной машины расчищали снег, и одна из щеток съехала на грунт, оставшись в снегу.
Щетку быстро изъяли, после чего аэропорт снова заработал.
-Самолет уходит на запасной аэродром по решению командира корабля. Только он может принять решение покрутиться в воздухе в зависимости от наличия запасного топлива или уйти на запасной аэродром, — отметил Ванцев.
В августе прошлого года Навального экстренно госпитализировали во время перелета из Томска в Москву, сразу после того как он почувствовал себя плохо. Через некоторое время его доставили в Германию на лечение. Немецкие врачи утверждали, что оппозиционер был отравлен ядом "Новичок".
17 января, Алексей вернулся в Россию на самолете , который должен был приземлиться во Внуково. Изменив направление, самолет сел в Шереметьево. Что объяснили позднее техническими неполадками.
В Шереметьево Навального задержали сотрудники УФСИН, не подпустив к паспортному контролю. После чего оппозиционера арестовали и отправили под арест.
Суд заменил условный срок на реальный в виде отбывания наказания в колонии два года. Такое решение объяснили нарушениями Навального во время условного отбывания срока. То есть, он не приходил отмечаться в уголовно-исполнительной инспекции.
Напомним, по делу "Ив Роше" Алексей Навальный и его младший брат Олег обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере и в легализации денежных средств.