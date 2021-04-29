Почему самолет с Навальным улетел на запасной аэродром 17 января 2021, открыл секрет глава Внуково
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
29.04
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Почему самолет с Навальным улетел на запасной аэродром 17 января 2021, открыл секрет глава Внуково

5:09:424/29/2021Фото: pixabay.com
0

В этот день произошло странное происшествие. Самолет в котором находился Навальный во время прилета из Берлина во Внуково, решил повернуть на запасной аэропорт - в Шереметьево.

Самолет в котором находился Навальный во время прилета из Берлина во Внуково, решил повернуть на запасной аэропорт - в Шереметьево


17 января произошло странное происшествие. Самолет в котором находился Навальный во время прилета из Берлина во Внуково, решил повернуть на запасной аэропорт - в Шереметьево.

- Это была случайность. Никому в здравом уме и твердой памяти не придет в голову это делать (менять аэропорт прибытия) просто так, — заявил в интервью РБК председатель совета директоров Внуково Виталий Ванцев.
В середине января, в тот момент был большой снегопад из-за которого закрывались Шереметьево и Домодедово, поскольку они не успевали расчищать полосу от снега. Тогда все самолеты прилетали во Внуково как в запасной аэропорт.

Когда же приземлялся самолет с Алексеем Навальным, то Внуково наоборот не могло принимать рейсы. Причиной послужил также непрерывный снегопад. Колонны снегоуборочной машины расчищали снег, и одна из щеток съехала на грунт, оставшись в снегу.

Щетку быстро изъяли, после чего аэропорт снова заработал.
-Самолет уходит на запасной аэродром по решению командира корабля. Только он может принять решение покрутиться в воздухе в зависимости от наличия запасного топлива или уйти на запасной аэродром, — отметил Ванцев.

В августе прошлого года Навального экстренно госпитализировали во время перелета из Томска в Москву, сразу после того как он почувствовал себя плохо. Через некоторое время его доставили в Германию на лечение. Немецкие врачи утверждали, что оппозиционер был отравлен ядом "Новичок".
17 января, Алексей вернулся в Россию на самолете , который должен был приземлиться во Внуково. Изменив направление, самолет сел в Шереметьево. Что объяснили позднее техническими неполадками.
В Шереметьево Навального задержали сотрудники УФСИН, не подпустив к паспортному контролю. После чего оппозиционера арестовали и отправили под арест.
Суд заменил условный срок на реальный в виде отбывания наказания в колонии два года. Такое решение объяснили нарушениями Навального во время условного отбывания срока. То есть, он не приходил отмечаться в уголовно-исполнительной инспекции.

Напомним, по делу "Ив Роше" Алексей Навальный и его младший брат Олег обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере и в легализации денежных средств.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
аэропортусловный срокоппозиционерсотрудники УФСИНнеполадкаВнуково
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Что могло стать причиной его поворота?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    "Диктант Победы" напишут россияне 29 апреля 2021 года в 80 странах
    4:47:47 4/29/2021
    "Диктант Победы" напишут россияне 29 апреля 2021 года в 80 странах
    На Алексея Навального завели новое уголовное дело
    4:44:06 4/29/2021
    На Алексея Навального завели новое уголовное дело
    Каждый пятый сибиряк стесняется ходить в туалет на работе. А вы?
    4:31:03 4/29/2021
    Каждый пятый сибиряк стесняется ходить в туалет на работе. А вы?
    Отремонтируют 277 км: в регионе стартовали работы по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» 2021 года
    4:30:46 4/29/2021
    Отремонтируют 277 км: в регионе стартовали работы по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» 2021 года
    БердскКоронавирус в Бердске: Названо истинное число зараженных за сутки на 29 апреля
    4:24:30 4/29/2021
    Коронавирус в Бердске: Названо истинное число зараженных за сутки на 29 апреля
    30 апреля – Страстная пятница-2021: особенности тяжелого дня, молитвы и категорические запреты
    4:20:24 4/29/2021
    30 апреля – Страстная пятница-2021: особенности тяжелого дня, молитвы и категорические запреты
    Шашистка Тансыккужина из России выиграла раунд в финале чемпионата мира и без флага страны на столе
    4:08:31 4/29/2021
    Шашистка Тансыккужина из России выиграла раунд в финале чемпионата мира и без флага страны на столе
    БердскГодовалый лосенок дрейфовал на льдине в Обском море. Его вернули на землю охотоведы и спасатели Бердска
    4:04:51 4/29/2021
    Годовалый лосенок дрейфовал на льдине в Обском море. Его вернули на землю охотоведы и спасатели Бердска
    Выходные в мае 2021: Объявлен ли сокращенным рабочим днем 30 апреля?
    3:38:02 4/29/2021
    Выходные в мае 2021: Объявлен ли сокращенным рабочим днем 30 апреля?
    Telegram запускает групповые видеозвонки с шифрованием в мае 2021
    3:28:58 4/29/2021
    Telegram запускает групповые видеозвонки с шифрованием в мае 2021